Adriana Abenia habla sobre la inclusión de los cuerpos no normativos: "Ahora los discriminados son los guapos"

Poco más de cuatro meses han pasado desde las comentadas declaraciones de Adriana Abenia sobre la nueva campaña publicitaria de Roxy que desataron una gran polémica en redes sociales.

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", alegó al ver la imagen que la firma había utilizado y añadió: "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos".

Unas palabras por las que rápidamente muchos de los internautas tacharon a la presentadora de gordofóbica y que hasta incluso hicieron que compañeras de profesión como Tania Llasera se vieran en la necesidad de pronunciarse sobre el alegato que tanta trascendencia y disparidad de opiniones generó.

"Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora... ¿resulta que es 'apología de la obesidad'?", se podía leer entre su discurso.

Ahora, después de que Llasera confesara recientemente en el canal de Youtube 'Animales humanos' que entre las comunicadoras existe una relación "cordial", Adriana Abenia ha concedido una entrevista a 'El Mundo' donde ha vuelto a pronunciarse sobre el tema tras haber sido preguntada por ello.

Adriana Abenia: ¿qué opina de la inclusión de los cuerpos no normativos?

Sobre las duras críticas que recibió por sus polémicas declaraciones, asegura que "las redes a veces son el diablo y refugio de mononeuronales escondidos tras el matorral del anonimato" y afirma que está feliz de que haya inclusión y de que "la horquilla de tallas se haya ensanchado".

Sin embargo, asegura que "se nos está yendo todo un poco de las manos": "Ahora parece que si estás buena, tienes que pedir perdón si bajas a la playa. ¡Qué poco decoro!, ¿sabes? Ahora resulta que los discriminados son los guapos, los vigoréxicos...".

La actriz se muestra molesta también con el hecho de que "siempre excluyamos a los hombres de los cánones de belleza" y no duda en explicar que "soy la primera en decir que tengo celulitis y cosas imperfectas en mi cuerpo, pero yo me quiero, me adoro", asegurando que "la autoestima hay que tenerla bien alta".

Respecto al linchamiento que vivió en el universo 2.0 considera que a aquellos que le tacharon de "gordofóbica les interesaba alimentar esta polémica".

Sobre esta última, Adriana "no entiende de ninguna manera" que la gente con sobrepeso que ahora al fin puede sentirse identificada con una foto publicitaria se molestase y se reafirma en que opina "lo mismo".

En cuanto al alegato de Tania Llasera, la zaragozana asegura que "por criticar, podemos criticar todo" y añade que "el otro día ella, que a veces se pasa de frenada, dijo que no sacaba en las redes a sus hijos y comentó que yo sacaba mucho a la mía". Asimismo, considera que "a veces hay que ponerse un punto en la boca".

