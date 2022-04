Tania Llasera, después de la respuesta que le dio a Adriana Abenia: "Ella tiene su opinión, yo tengo la mía"

Esta semana Adriana Abenia generaba una gran polémica en redes sociales después de la opinión que vertió sobre el peso de una modelo que aparecía en una campaña de Roxy donde presentaba su nueva colección de bañadores y bikinis para este verano.

"Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso. Esta imagen pertenece a la firma @roxy. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", aseguraba en este Stories.

Comentario Adriana Abenia | Redes

Poco después, y tras el gran revuelo que se generó, los seguidores de Tania Llasera le pidieron su opinión por las palabras de la zaragozana: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es 'apología de la obesidad'? Te lo digo con amor: 'demagogia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… con el tan manido. 'Te lo digo por tu bien' como escudo. Tía, hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas. Lo importante como bien dices, es la salud, pero para empezar... lo primordial, es la salud mental. Esa es humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público".

Tania Llasera responde a Adriana Abenia | Instagram de Tania Llasera

Pocas horas después, y tras el vídeo que publicó Abenia hablando de las terribles amenazas e insultos que había recibido por redes, Llasera no dudó en mostrarle su apoyo.

Y ahora, la presentadora ha hablado con los medios y ha vuelto a defender su opinión. "Los cuerpos de todos los tipos son válidos", declara. "Me parece lógico que cada vez que abracemos el cambio y caza vez las generaciones nuevas tengan más capacidad de fijarse en otras cosas que no son su cuerpo, que hay mucho más en el mundo que tu corporalidad". "Ella tiene su opinión, yo tengo la mía", concluye y mostrándole su apoyo por el acoso que ha recibido por lo que dijo sobre el cuerpo de la modelo, una surfista llamada Malia Kaleopaa.

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

