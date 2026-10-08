25 años de casados de Chábeli Iglesias y Christian Altaba: la llegada prematura de su hijo 3 meses después de la boda

Hoy se cumplen 25 años de la boda de Chábeli Iglesias y Christian Altaba. La pareja se dio el sí, quiero en una íntima ceremonia celebrada en Miami, sin imaginar que apenas tres meses después tendrían que enfrentarse a uno de los momentos más delicados de su vida: el nacimiento prematuro de su primer hijo, Alejandro.

La hija mayor de Isabel Preysler y Julio Iglesias se casó con Christian Altaba el 8 de octubre de 2001 en una ceremonia civil y muy discreta, en el jardín de su casa. Por aquel entonces, la pareja ya esperaba a su primer hijo, una noticia que habían compartido con ilusión con los medios.

Sin embargo, el embarazo acabaría complicándose y el pequeño llegaría al mundo mucho antes de lo previsto. Te contamos todos los detalles de cómo fue la llegada de su primer hijo, Alejandro, quien les otorgó el título de madre y padre.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

Una boda íntima en Miami

Chábeli y Christian celebraron su enlace en su casa de Miami, en una ceremonia a la que únicamente asistió el hermano de la novia, Julio José Iglesias. La pareja comenzaba así una nueva etapa mientras esperaba la llegada de su primer hijo.

La felicidad por su próxima paternidad no tardaría demasiado en verse acompañada por la preocupación. Apenas unas semanas después de la boda, el embarazo de Chábeli se complicó y la familia tuvo que afrontar una situación inesperada.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

Un embarazo con complicaciones

A principios de enero, Chábeli se encontraba en la mansión que Julio Iglesias tiene en Punta Cana, República Dominicana. Había viajado hasta allí desde Madrid para pasar unos días junto a su padre, Miranda y sus hermanos.

Fue poco después de llegar cuando comenzó a sentirse indispuesta y sufrió varias hemorragias. Ante la situación, acudió al centro médico Hospiten Bávaro, donde permaneció durante más de doce horas hasta que los médicos consiguieron estabilizarla y trasladarla a Miami.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

Una vez allí, pasó primero por el hospital Monte Sinaí y posteriormente fue ingresada en el Jackson Memorial Hospital, donde permaneció bajo observación debido a la amenaza de un parto prematuro.

Alejandro nació con 24 semanas

Finalmente, el nacimiento se adelantó más de tres meses. Alejandro nació con tan solo 24 semanas de gestación y tuvo que permanecer en una incubadora debido a su extrema prematuridad.

En aquel momento, la portavoz de Julio Iglesias aseguró que tanto Chábeli como el pequeño se encontraban bien dentro de la delicada situación. La familia permaneció muy pendiente de ambos durante aquellas primeras horas.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba junto a su hijo Alejandro | Gtres

Isabel Preysler viajó hasta Estados Unidos en cuanto conoció las complicaciones del embarazo y permaneció junto a su hija durante su ingreso. Christian Altaba tampoco se separó de Chábeli, mientras que Julio Iglesias estuvo muy pendiente de su evolución y la visitó durante su estancia en el hospital.

El apoyo de toda la familia

La preocupación se extendió a toda la familia Iglesias. El doctor Julio Iglesias Puga, abuelo de Chábeli, habló entonces de la delicada situación que atravesaban y destacó la fortaleza de su nieta.

"Es muy fuerte y seguramente saldrá de esto con la positividad que le caracteriza", aseguró entonces, poniendo en valor la actitud de Chábeli durante uno de los momentos más complicados de su vida.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

25 años después de aquella boda, Chábeli y Christian continúan vinculados a una historia familiar que comenzó con un enlace íntimo en Miami y que, apenas unos meses después, estuvo marcada por la llegada adelantada de su primer hijo. Alejandro se convirtió así en protagonista de uno de los episodios más intensos de los primeros meses de matrimonio de la pareja.