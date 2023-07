Yogures con proteínas: No son una alternativa tan saludable como se cree

Para poder funcionar, como lo hace habitualmente, el cuerpo requiere 3 macronutrientes que le ayuden a ejecutar todas sus funciones: carbohidratos, grasas y proteínas. Las proteínas son las que menos se suelen consumir, por lo que se han puesto de moda unos productos suplementados que ayudan a solucionar esa escasez de proteína. Este por ejemplo es el caso de los yogures de proteína, que forman parte de muchas dietas; pero puede que no sean todo lo buenos que lo pintan.

El problema que tienen los yogures normales, que también es el motivo por el que han nacido los yogures con proteínas, es que tiene un aporte proteico muy bajo. Lo que hacen estos yogures es triplicar los valores de proteínas que suele tener este lácteo.

Sin embargo, esto no quiere decir que los yogures no vayan a aportar otros nutrientes que no son tan saludables, también aportan calcio, potasio o magnesio. También son una importante fuente de probióticos y vitaminas, no es necesario un aporte extra de proteínas cuando se toma un yogur.

En cuanto al sabor, el yogur natural suele ser un tanto amargo y la mayoría de veces suelen tener azúcares añadidos, si no los tienen a no ser que sea natural, estos suelen sustituirse por edulcorantes artificiales.

No es necesario un aporte proteico extra a través del yogur. En caso de que se quiera complementar el aporte nutricional de este lácteo, esto puede hacerse a través de la incorporación de frutos secos o fruta. De esta manera no se deja de tomar los nutrientes clásicos del yogur, sino que, además, se acompaña de forma sana.