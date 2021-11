Proteínas vegetales y animales: ¿Cuáles son mejores para la salud?

Todos sabemos que, cuando hablamos de proteínas nos referimos a un macronutriente necesario. Cómo será de importante que hasta viene en el panel nutricional en los envases de alimentos. Pero vamos a conocerlas un poquito mejor y para ello, empecemos por analizar de qué están compuestas.

Las unidades que forman las proteínas son los aminoácidos. Estos, además de Carbono, hidrógeno y oxígeno tienen también Nitrógeno y azufre. Hay casi 500 identificados y los que nos quedará por conocer, pero nos centraremos en 23 que son los que nos influyen. Los aminoácidos se van uniendo y, dependiendo de cómo se haga, definirá la estructura de nuestras proteínas y, lo más importante: su función. Tienen muchas funciones críticas en nosotros como la de estructura, regulación de tejidos y de órganos.

No lo asociamos a eso, pero proteínas son, por ejemplo, los anticuerpos, hormonas, las enzimas que son la llave de reacciones químicas, tiene función también como mensajeras, o de transporte y almacenamiento. Pero es que fijaos si son importantes que nosotros mismos sintetizamos proteínas en un orgánulo celular llamado ribosomas a través de la información que le envía la molécula de ARNm.

NOTA: Ahora esta molécula nos suena a todos, sí, la de las vacunas contra el SARS COV-2. ¿Quién es ese famoso ARNm? El ADN está dentro del núcleo, como es algo tan importante, hay que protegerlo así que envían a alguien (al ARN mensajero) que fotocopia la parte del ADN que necesitamos. Sale fuera, les da esa fotocopia a los ribosomas y pumba, desaparece. Estos ribosomas traducen ese texto a proteínas que irán a su función correspondiente. En las vacunas les dice: mirad esta proteína, es del virus, haced anticuerpos para cuando venga.

Comida saludable | Envato

Pero volvamos a las proteínas. De los 22 aminoácidos que usamos, 9 son esenciales, es decir, que los tenemos que ingerir por la dieta, no sabemos fabricarlos, aunque sí tenemos unos depósitos que duran un tiempo para que no nos quedemos sin ellos. Otros aminoácidos son condicionales, eso significa que en momentos concretos necesitamos más de los que podemos fabricar y pasan a ser esenciales. Los aminoácidos tienen que estar disponibles para sintetizar las proteínas necesarias.

Y este es el motivo por el que el colágeno en suplemento no funciona. Os acaba de explotar la cabeza, ¿eh? ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Aquí va la explicación: nosotros ingerimos proteínas en la dieta, se parten en bloquecitos y luego esos bloques se usan para lo que sea necesario. Cuando ingerimos colágeno, que es un tipo de proteína fundamental con un montón de aminoácidos y funciones importantísimas, el cuerpo lo rompe en trocitos y hace lo que le venga en gana en ese momento, y no tiene por qué ser colágeno de nuevo.

¿Hay proteínas mejores y peores?

Durante mucho tiempo se ha dicho que las proteínas animales (no tiene por qué ser carne, también vale huevo) son mejores por tener todos los aminoácidos esenciales y además tener un elevado factor de UPN, utilización neta proteica, eso es la cantidad de proteína que se absorbe.

“Si dicen, que digan” que diría mi abuela, no es así. Se pueden combinar alimentos diferentes y los aminoácidos de una proteína pueden compensar los de la otra y ni siquiera tiene que ocurrir en la misma comida. Nuestras abuelas que eran sabias hacían “complementación proteica” por ejemplo, añadiendo arroz a las lentejas. Ahí no hay carne y sí todos los aminoácidos esenciales. Así que no, dejemos de asociar proteínas a la carne, hay mucho más donde elegir.

¿Necesitamos suplementos de proteínas?

El algún tipo de deporte se realiza una suplementación de vitaminas para mejorar la recuperación y aumentar el todo muscular. Dependiendo de la intensidad, Se pueden conseguir sin suplementar. Nuestra dieta tiene proteínas de sobra para un deporte normal y bueno, ya sabéis que mejor alimentos que suplementos. Y, por supuesto, nunca basar nuestra dieta en un único macronutriente, ni hidratos de carbono, ni sólo proteínas ni sólo grasas. Si es para un tiempo concreto, mejor consultar siempre con un profesional, a poder ser uno que no se lleve comisión por venderte productos.

Ahora ya tenéis la información. En vuestra mano está la decisión.

