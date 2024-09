El truco para saber si un huevo ya está cocido sin calcular el tiempo

¿Cuántas veces te has preguntado si ese huevo que tienes en la olla ya está cocido o si aún le falta tiempo? A todos nos ha pasado. Contar los minutos puede ser un método efectivo, pero no siempre estamos atentos o tenemos el tiempo exacto. Para aquellos días en los que estás a mil por hora, TikTok nos trae una solución tan sorprendente como sencilla. ¿El truco? Mover el huevo cocido en círculos para ver si se pone de pie solo.

El truco de TikTok que debes conocer

Una usuaria de TikTok ha compartido un truco que rápidamente se ha hecho viral. ¿La razón? Es increíblemente fácil y no necesitas más que tus manos, una espumadera y una encimera. La usuaria muestra cómo, después de cocer el huevo, lo saca de la olla con una espumadera y lo apoya suavemente sobre la encimera. Luego, comienza a mover la espumadera en círculos, con el huevo sobre ella. Aquí viene la magia: si el huevo está bien cocido, se pone de pie por sí solo mientras gira. Si no, sabrás que le faltan unos minutos en la olla.

Este truco ha fascinado a más de 5 mil usuarios, y no es para menos. Es un método visual y divertido que elimina la incertidumbre de si el huevo está en su punto perfecto o no. Además, evita que tengas que romperlo para comprobar si está listo, lo que es especialmente útil si estás cocinando varios a la vez y no quieres arruinar ninguno.

¿Por qué funciona este truco?

La ciencia detrás de este truco es simple. Cuando el huevo está crudo, su contenido es líquido y se mueve libremente dentro de la cáscara, lo que dificulta que el huevo mantenga el equilibrio. En cambio, cuando está cocido, el contenido se ha solidificado, permitiendo que el huevo se mantenga en equilibrio al girarlo. Este método no solo es práctico, sino que también puede ser una forma divertida de involucrar a los más pequeños en la cocina, ¡les encantará ver cómo el huevo se pone de pie!

Ponlo en práctica en tu cocina

La próxima vez que te encuentres en la cocina preparando huevos cocidos, no dudes en probar este truco. Es una manera divertida y efectiva de saber si tus huevos están listos para ser servidos sin necesidad de estar pendiente del reloj. Así que, ya lo sabes, la próxima vez que cocines huevos, saca la espumadera, apoya el huevo sobre la encimera y ponlo a girar. Si se pone de pie, ¡estás listo para disfrutar de tu huevo cocido perfecto! ¡Así de fácil!