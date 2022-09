Tres recetas de croquetas 'veggies' para chuparse los dedos

No te equivoques, este artículo no está dirigido solo a las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. Ya sabemos que en estos casos el éxito está asegurado. Lo que no te esperas es que estas croquetas te van a encantar, aunque tengas las de rustido de tu abuela en lo más alto del pódium croquetero.

Si eres un amante de esta maravilla de nuestra gastronomía, no te puedes perder las recetas que te proponemos a continuación. Nos jugamos a que estas croquetas "veggies" te van a gustar incluso más que las de carne.

Recetas de croquetas vegetarianas y veganas

Queso y calabacín

Esta receta es ideal para que los más peques coman verdura sin que apenas se den cuenta. Además, siempre cabe la posibilidad de cambiar el queso al uso por queso vegano. También puedes sustituir la leche animal por una vegetal que no sea excesivamente dulce como, por ejemplo, la de almendras.

Ingredientes:

200 g calabacín

100 g queso en polvo o rallado (del tipo que más te guste)

200 g harina

500 ml leche

1 huevo entero (opcional)

Pan rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ajo en polvo

Elaboración:

1. Primero, lava y corta el calabacín, con la piel incluida.

2. Ahora, sofríelo en la sartén hasta que quede dorado. Agrega un poco de harina e integra los ingredientes.

3. Pasados unos pocos minutos, añade la leche y reduce el fuego al mínimo.

4. Tienes que ir removiendo los ingredientes para que no queden grumos. Cuando hayas obtenido una pasta, incorpora el queso y añade sal al gusto.

5. Retira del fuego y extiende la masa en un plato para que se enfríe.

6. Cuando esté templada, ponla en el frigorífico para que acabe de enfriar bien. Este proceso lleva unas horas.

7. Con la masa fría y firme, da forma a las croquetas (del tamaño que quieras).

8. Rebózalas en una mezcla de pan rallado y ajo en polvo. Opcionalmente, las puedes pasar antes por huevo batido para que el empanado quede más consistente.

9. Por último, fríelas en abundante aceite hasta que estén doradas.

Croquetas vegetales | iStock

Arroz, zanahoria y calabaza

Con esta receta vas a chuparte los dedos. El toque dulzón que le aportan a las croquetas la zanahoria y la calabaza es inigualable.

Ingredientes:

1 taza de arroz

1 cebolla

3 zanahorias

½ calabaza

1 huevo entero

2 cucharadas de harina

Pan rallado

Sal

Orégano

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

1. Cuece el arroz y la calabaza a rebanadas por separado.

2. Después, pica la cebolla y la zanahoria lo más finamente posible.

3. En una sartén, sofríe estos dos productos hasta que estén dorados. Y, cuando la calabaza esté cocida, agrégala al sofrito.

4. Ahora, integra todos los ingredientes con la ayuda de una licuadora. Ten cuidado de que no adquiere la textura de un puré, tiene que quedar con más consistencia para poder dar bien la forma.

5. A continuación, añade la mezcla en un recipiente, junto con el arroz frío, el huevo batido, la harina, sal al gusto y orégano. Intégralo todo bien.

6. Por último, empana las croquetas con el pan rallado y fríe en abundante aceite.

Puerro confitado

Otras croquetas que te enamorarán gracias al dulzor y el sabor del puerro caramelizado.

Ingredientes:

1 L leche

1 puerro grande

75 g harina

75 g mantequilla

1 huevo entero

Pan rallado

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

1. Primero, limpia el puerro retirándole la parte verde y las raíces. Lávalo bien.

2. A continuación, córtalo en trozos pequeños y ponlo a confitar en una sartén con aceite. El fuego tiene que estar al mínimo.

3. El puerro debe cocinarse durante unos 30 minutos, hasta que veas que está pastoso.

4. Para preparar la masa de las croquetas, funde la mantequilla en una sartén y añade el puerro bien escurrido de aceite.

5. Después, agrega la harina y deja que se tueste. Acto seguido, incorpora la leche y no dejes de remover para que no queden grumos.

6. Cuando la pasta haya cogido la consistencia deseada, añade la sal y la nuez moscada. Deja que se enfríe antes de dar forma a las croquetas.

7. Cuando ya tengas las croquetas hechas, empánalas con el huevo batido y el pan rallado.

8. Fríe en abundante aceite y listas.

¡Buen provecho!