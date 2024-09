Tartar de tomate seco y aceitunas negras: Un plato sencillo, saludable y sabrosísimo

A quién no le ha pasado alguna vez eso de no tener ideas nuevas para cocinar y al final hacer lo mismo de siempre. Si realmente quieres probar algo diferente y muy fácil de hacer, no dudes en consultar esta receta que ha publicado @gozoyas en Instagram y que nosotros compartimos a continuación: Tartar de tomate seco y aceitunas negras.

El tartar es un plato que se caracteriza por servirse crudo y normalmente está hecho de carne o de pescado picado finamente, al que se le añaden otros condimentos e ingredientes frescos. En este caso es algo diferente, ya que se sustituye la carne y el pescado por tomates secos. Un punto original que seguro sorprenderá a tus comensales.

Tomates secos | Freepik

Los ingredientes del tartar de tomate seco y aceitunas

200 g de tomate seco en aceite de oliva

200 g de aceitunas negras

Media cebolleta

1 yema de huevo

1 cucharada de mostaza Dijon

1 cucharada de mostaza en grano

Zumo de medio limón

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Tabasco (opcional)

Así se prepara el tartar de tomate seco y aceitunas

Esta receta es muy sencilla y no vas a tardar mucho en tenerla preparada. Si vas justa de tiempo, Gozoyas propone usar una picadora eléctrica para cortar los ingredientes.

Para hacerlo como en el vídeo, este es el paso a paso:

1. Empieza por picar en trozos muy finos las aceitunas negras, los tomates secos y la cebolleta. Los tomates secos en aceite de oliva los podrás encontrar en cualquier supermercado.

2. En un bol, hecha la yema cruda de un huevo y le incorporas una cucharada de mostaza Dijon, una cucharada de mostaza en grano, el zumo de medio limón, una pizca de sal y otra de pimienta negra (mejor si es recién molida) y aceite de oliva virgen extra. Si te apetece, puedes ponerle un poco de tabasco para darle ese punto picantito.

3. Con la ayuda de una espátula, mézclalo todo hasta que quede bien integrado.

4. Ahora es el momento de emplatar en un molde.

5. Con la mezcla dentro del molde, aplástala un poco para que quede del todo compacta y retira el molde.

Consejos de Gozoyas

Como hemos contado en el apartado anterior, vas a necesitar un molde para servir el tartar. Por lo general, seguro que has visto que los tartares se sirven con la ayuda de un molde, pero si en casa no tienes uno de estos, no te preocupes, Gozoyas te da la solución: coge un trozo de papel de aluminio y ciérralo de manera circular. Y problema resuelto.

Revisando el apartado de comentarios del post, hay un par que nos han parecido interesantes de comentar.

En primer lugar, uno de sus seguidores pregunta cuánto tiempo se puede conservar en la nevera. Gozoyas responde que es mejor comerlo el mismo día porque lleva yema de huevo cruda.

Precisamente sobre la yema de huevo cruda, un usuario pregunta con qué se puede sustituir. El instagramer responde que se puede hacer el tartar sin la yema.