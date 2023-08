¿Sabías que no siempre es necesario precalentar el horno antes? Estos son los alimentos que puedes meter directamente

Desde siempre se ha dicho que es necesario precalentar el horno antes de poder meter cualquier alimento en él. Esta idea respondía a la necesidad de ahorrar tiempo, ya que, hasta que el horno se calienta, la comida no puede cocinarse bien. A pesar de ello, no siempre es necesario esperar a que se caliente del todo.

Si bien es cierto que para preparar recetas de repostería o panadería sí que hace falta tiempos de cocción muy exactos, ya que las galletas, bizcochos y postres parecidos contienen ingredientes que producen reacciones químicas como la levadura o el bicarbonato. Es importante que el tiempo en el que el plato se cocina sea exacto y con una temperatura concreta para que el resultado final sea el buscado. De no ser así, los postres pueden no subir y no coger esa esponjosidad que los caracteriza, quedándose crudos o pueden pasarse del punto, quedando muy secos y duros.

Por otro lado, no es requisito indispensable para otro tipo de platos como la carne, el pescado o las verduras. Estos tipos de alimentos requieren un cocinado lo suficientemente largo como para que el horno tenga tiempo de coger la temperatura necesaria sin la necesidad de haber encendido el horno previamente. Las reacciones químicas que precisaban de esa exactitud no están presentes en los platos de carne o verdura.

No precalentar el horno antes de cocinar no solo no afectará al plato en cuestión, sino que además se estará consiguiendo un ahorro en la factura de la luz que vendrá muy bien.