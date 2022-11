Receta saludable para la diabetes: Filete de tomate con aguacate

Existen numerosos factores que influyen a la hora de desarrollar diabetes, pero seguir una dieta sana y equilibrada ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes de tipo 2, ya que además de la genética tener sobrepeso y llevar una vida sedentaria influyen mucho a la hora de poder desarrollar esta patología.

La diabetes es una enfermedad que afecta a los niveles de glucosa en sangre, es decir, el azúcar. Cuando se padece hay que controlar muy bien estos niveles. La insulina ayuda que el azúcar que tomamos de los alimentos se procese para obtener energía, con la diabetes, esta hormona, la insulina, no se produce en suficiente cantidad para un correcto funcionamiento y este azúcar no termina de procesarse bien en nuestro cuerpo. Si no se trata puede generar un serio problema de salud.

Aguacates | Organización Mundial del Aguacate (WAO)

Por ello, es fundamental controlar los alimentos que tomamos. A diferencia de la mayoría de las frutas, los aguacates tienen un bajo contenido de carbohidratos pero un alto contenido de grasas monoinsaturadas saludables. Las grasas monoinsaturadas pueden ofrecer varios beneficios para la salud, especialmente cuando se consumen como alternativa a las grasas saturadas. Teniendo en cuenta estos datos, la Organización Mundial del Aguacate ha elaborado algunas recetas muy saludables como estos 'Filetes de tomate con aguacate'.

INGREDIENTES:

1 cebolla roja pequeña

50 g de aceitunas negras sin hueso

2 tomates grandes tipo beefsteak, ±1kg

Aceite de oliva virgen extra

2 aguacates, sin hueso ni piel

Sal marina y pimienta

1 mango pequeño, sin hueso ni piel

RECETA:

En primer lugar, pela la cebolla roja y pártela por la mitad para después cortarla en rodajas muy finas. A continuación, pon las rodajas a en remojo en agua helada durante al menos 10 minutos más o menos para reducir el picor.

Mientras tanto, corta la parte superior e inferior de los tomates y partirlos por la mitad horizontalmente para que parezcan filetes. El siguiente paso es cortar el aguacate y los mangos en daditos y mezclarlos cuidadosamente, evitando que se conviertan en una pasta.

A continuación y con la ayuda de una batidora debes hacer un puré con las aceitunas negras hasta conseguir una tapenade y reservamos.

Para el montaje debemos poner estos "filetes de tomate" en cuatro platos, ponemos encima la mezcla de aguacate y mango, añadimos la cebolla roja (previamente escurrida en un colador) y por encima el tapenade de aceitunas negras, un buen chorro de aceite de oliva y sazonamos al gusto.

