La receta de mantequilla de flores de Zara que arrasa en las redes sociales

La mantequilla no puede faltar nunca en nuestra nevera. Sea para untar una tostada o para incluirla en un postre, siempre debemos tener al menos un cuadrado de esta emulsión láctea en la cocina. Ya te contamos lo fácil que es elaborarla en casa, pero si aún no te has atrevido a ello, te traemos la receta actualizada, una que va acorde con la estación del año en la que hemos entrado.

El creador no es ni más ni menos que una tienda: Zara Home. Por si no lo sabías, no solo es un lugar en el que puedes comprar decoración para el hogar, tanto en sus redes sociales como en su web, ¡tienen un apartado de recetas!

El estilo de la tienda se plasma en ellas: elaboraciones sencillas, minimalistas y muy cuidadas en detalles, tanto que una de las más recientes se ha viralizado en redes. Se trata de una mantequilla en la que han añadido flores secas, una elaboración que aviva el color pálido de este producto básico y que, sin duda, dará un toque muy bonito a tus tostadas.

Cómo hacer mantequilla de flores casera

Como te hemos indicado, se trata de una receta viral que ya circula por redes como Tik Tok y de la cual ya han salido diferentes versiones. Si te gusta la idea y te animas a reproducirla en casa, te traemos el paso a paso auténtico.

Ingredientes:

2 litros de nata líquida para montar

40 g de flores secas comestibles

5 g de sal gorda

Elaboración:

1. En un bol, vertemos la nata y la batimos. Según indican, nos tomará cerca de 15 minutos obtener la consistencia óptima, "hasta que las bolitas de mantequilla se desprendan del líquido", es decir, el suero.

2. Con un filtro para bebidas vegetales, una gasa limpia o un trapo que pueda hacer la función, debemos escurrir la nata resultante para sacar todo el líquido sobrante.

3. Dejamos reposar la mezcla.

4. Una vez tenga consistencia, la metemos en un bol y añadimos la sal y las flores secas. Debemos mezclar bien la mantequilla y moldearla, dándole la forma que queramos.

5. Tras hacerlo, nuestra mantequilla de flores estará lista. Tan solo debemos ponerla en el recipiente idóneo y meterla en la nevera para conservarla.

Desde Zara nos animan a sustituir la mantequilla clásica con la que untamos las tostadas por esta mantequilla primaveral. Aun así, no dudes en agregarla a otras elaboraciones para atreverte a descubrir nuevos sabores.

¿Se pueden comer las flores?

La respuesta es clara: sí. Sus usos en la cocina son bastante extendidos, más allá de solo usarlas para decorar ciertas elaboraciones, especialmente postres, en los que se tiende a usar flores de violeta o rosa por sus toques dulces.

La forma clásica de comerlas y en la que probablemente tú las consumas es en las infusiones y los tés. Por ejemplo, se destaca el uso de flores de manzanilla para favorecer una correcta digestión o las de jazmín.

En la cocina más vanguardista, su presencia se hace especialmente protagonista. Los chefs las usan como condimento para dar sabor a los platos. También se agregarn en ensaladas para dar más gusto y color a la elaboración.

¿Es seguro usar flores en la cocina?

Aunque se pueden usar para distintos fines, no todas las flores son óptimas, algunas de ellas no son comestibles. De hecho, son tóxicas si se ingieren. Así pues, no las obtienes con solo ir al campo a recogerlas, debes saber bien qué vas a usar.

Lo más recomendable es que consumas las que se venden en establecimientos especializados o te informes correctamente al respecto si has decidido emplearlas en tus platos. Este apunte es especialmente importante para aquellas personas que tienen alergia a las flores, pues probablemente puedan sufrir reacción alérgica al comer algunas.