Receta fácil y saludable de palmera de chocolate sin azúcar

Si te gustan los dulces de las panaderías y te cuesta decir no a ensaimadas, cruasanes o similar, seguro que te va encantar está fácil receta de palmeras de chocolate.

Lo mejor de todo es la facilidad con la que se preparan estas palmeras y el delicioso resultado final. Solo necesitas 3 ingredientes muy sencillos: almendras, yogur y chocolate. Sí, has leído bien, sin harinas ni de azúcar vas a poder merendar o desayunar unas ricas palmeras en versión healthy.

En esta ocasión hemos usado chocolate negro, pero esta receta permite toda la creatividad posible: puedes usar más de un tipo de chocolate y hacerla bicolor o incluso bañarla en chocolate y añadirle fideos de colores o cualquier otro topping que te guste.

¿Y cómo le damos la característica forma de palmera? Te recomiendo que uses una plantilla para lograrlo y ya verás que no es nada difícil si te ayudas de una cuchara. Te animo a que sigas el vídeo de la receta que encontrarás al inicio de este artículo para que puedas ver cómo lo he hecho yo misma.

Ingredientes

125 g de almendras molidas

100 g de yogur griego

Chocolate sin azúcar

Preparación

1. En un bol mezclamos las almendras molidas, el yogur y el chocolate.

2. Pasamos la masa a la bandeja de horno con papel vegetal.

3. Con una cucharada realizamos la forma del corazón. Puedes usar debajo una plantilla que te sirva de guía.

4. Horneamos a 180 °C calor arriba y abajo unos 20 minutos. Recuerda que cada horno tiene una potencia y que lo mejor es ir observando el punto de cocción.

5. Fundimos el chocolate negro en el microondas o al baño María.

6. Esperamos que se enfríe la palmera y, a continuación, decoramos con el chocolate o con lo que más te guste.

7. Llevamos a la nevera 10 minutos y… ¡palmera lista para disfrutar!