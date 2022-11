¿Por qué sorber no es de mala educación y hace que las cosas sepan mejor?

¿Sueles sorber a la hora de comer y piensas que estás siendo maleducado? Esta costumbre que tenemos mientras comemos solemos asociarla a una falta de respeto. En nuestro país hay ciertas actitudes que no están bien vistas, de hecho, algunas de ellas son sorber platos como la sopa o eructar. Mientras que aquí se asocia a una falta de educación, en muchos países está bien visto.

Según un artículo científico publicado por Jozef Youssef en 'Science Direct' se ha demostrado que hacer ruido mientras comemos aumenta el placer que nos da la comida. De hecho, en muchos países de Asia sorber la sopa es una práctica común para expresar al cocinero que está bueno y que estamos disfrutando mucho del plato. Por ello, sorber una sopa u otro plato hace que el sabor sea más intenso. Además, desde Francia, pasando por Taiwán y llegando hasta la India tiene un significado positivo.

Más costumbres que pueden parecer una falta de respeto

Existen otras costumbres que tenemos a la hora de comer: no tener los codos sobre la mesa, masticar con la boca cerrada y no hablar con la boca llena. Estos son algunos ejemplos de modales mientras comemos. Sin embargo, no en todo los países cumplen estas pautas, ya que no son normas universales. Por ello, algunos aspectos que asociamos a alguien maleducado, son en realidad unos modales adecuados en otras partes del mundo.

Siguiendo con la temática culinaria existe otra costumbre distinta que hay en nuestro país comparado con los países asiáticos. Por ejemplo, si dejamos un plato de comida totalmente impoluto, para nosotros está bien visto, sin embargo, en los países asiáticos es sinónimo de que el plato se ha quedado demasiado corto en cuanto a cantidad.

Por ello, la “educación en la mesa” depende de las costumbres de cada país y de cada hogar. Posiblemente, existan muchas cosas que hacen que disfrutemos aún más de la comida, pero no somos conscientes por las normas que tenemos asignadas para no parecer maleducados.

