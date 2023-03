¿Qué diferencia hay entre el kiwi verde y el amarillo?

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay kiwis amarillos y kiwis verdes? Si comes a menudo esta fruta, seguro que has podido comprobar que su sabor y su precio son distintos y habrás acabado eligiendo el que más te guste -o el que más se adecúe a tu economía-.

Sin embargo, las diferencias entre estos dos tipos de fruta también están en su composición nutricional. Ambos tipos de kiwi son ricos en vitamina C, fibra y potasio, pero no contienen las mismas cantidades. Por lo que, aunque ambos son muy beneficiosos para llevar una dieta sana y equilibrada, cada uno será más indicado para un propósito en concreto: uno tiene más fibra y el otro más vitamina C.

En este artículo de NovaMás, vamos a exponer las principales características de cada uno, para que la próxima vez que vayas al supermercado puedas elegir con conocimiento de causa.

Kiwi verde

El kiwi verde, también conocido como kiwi Hayward, es la especie más cultivada en el mundo. Tiene la piel marrón y con vello y, cuando lo abrimos, podemos ver su pulpa de color verde con pequeñas semillas negras.

El sabor del kiwi verde es ligeramente ácido y jugoso y, como indican en este artículo publicado en el Boletín informativo del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias, "tiene unas propiedades nutricionales excepcionales, con contenidos en minerales y vitaminas muy altos, siendo una de las frutas con mayor contenido en vitamina C".

Aunque lo que lo convierte en opción ganadora es su gran cantidad de fibra, pues, según la información nutricional que indica la marca de kiwis Zespri, tiene 3,7 g por 100 kcal, frente a los 1,7 g por 100 kcal que aporta la variedad amarilla.

Dicho esto, si lo que quieres es luchar contra el estreñimiento, elige el kiwi verde.

Kiwi amarillo

Por otro lado, el kiwi amarillo, también conocido como kiwi dorado o kiwi Sungold, es un tipo de kiwi menos conocido, pues es más susceptible a enfermedades y, por lo tanto, más difícil de cultivar y más caro para el consumidor. Pero, con el avance de la tecnología de los alimentos, cada vez es más popular.

Se diferencia del kiwi verde en que tiene una piel suave, marrón y una pulpa amarilla brillante. Su sabor es menos ácido y mucho más dulce que el del kiwi verde.

Igual que el verde, es una gran fuente de vitaminas, sobre todo de vitamina C. De hecho, si lo que queremos es consumir este tipo de vitamina, deberemos optar por la variedad amarilla, pues, según Zespri, "contiene tres veces más vitamina C por cada 100 g que la naranja".

Cabe recordar que la planta actinidia da más de 60 especies de kiwis distintas, por lo que la clasificación de los kiwis no solo se limita a su color.