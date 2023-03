Qué desayunar para saciarnos hasta la hora de comer

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero hay quien piensa que tampoco pasa nada si se lo salta o rompe el ayuno un poco más tarde, sin embargo, pensar así es un error. Además, no siempre se eligen las mejores opciones para desayunar, aguantar toda la mañana y rendir adecuadamente. Esto se debe, principalmente, a que el desayuno no está tan completo como piensas.

Las galletas, los cereales, las tostadas y los bollos son alimentos altos en carbohidratos. Aunque son necesarios para que el cuerpo se ponga en marcha, no es del todo suficiente porque entra el hambre muy rápido, y esto se debe a que faltan otros nutrientes como las proteínas. Son igual de importantes, por lo que si no se ingieren las suficientes entonces no podrás mantener la masa muscular y el metabolismo se desregula.

Los alimentos que contienen proteínas son muy saciantes y sobre todo por la mañana es cuando el cuerpo lo procesa correctamente. Existen una serie de alimentos que tienes que incluir en tu rutina alimenticia mañanera.

1. Los huevos contienen más vitaminas y minerales por caloría que casi cualquier otra comida, por ello, es fundamental desayunar de vez en cuando este alimento. Además, reduce eficazmente el hambre durante el resto de la mañana y ayuda a que en la próxima comida se ingieran menos calorías.

2. El yogur. Lo más aconsejable es acompañarlo de frutas para tener un desayuno perfecto, rico en proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Incluir alimentos fermentados como el yogur es beneficioso | Pexels

3. Frutos secos. Son uno de los alimentos que más calorías aportan, pero también es uno de los más útiles en las dietas de adelgazamiento, por lo que tendrás un desayuno perfecto. Suelen ser ricos en fibra y grasas saludables.

4. Pan de centeno. Si no quieres renunciar a las tostadas cada mañana, solamente deberás comprar pan de centeno.

Una vez que modifiques tu rutina alimenticia matinal, tendrás los nutrientes necesarios para no tener que pasar hambre y sobre todo para mejorar la salud.