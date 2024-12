¿Se puede comer un huevo si al romperlo tiene una mancha oscura?

Seguro que alguna vez, al cascar un huevo para preparar un delicioso revuelto, una tortilla o simplemente freírlo, te has encontrado con manchas marrones en la clara. Al verlas, es probable que hayas considerado desechar el huevo por temor a que esté en mal estado.

Si sueles hacer esto cada vez que encuentras esas pequeñas motas, estás desperdiciando un huevo perfectamente seguro para consumir. ¿Quieres saber por qué? No, no se trata de un pollito en proceso de fecundación ni es un signo de que está en mal estado.

¿Qué son las manchas oscuras de los huevos?

Las manchas oscuras que encontramos en los huevos, ya sean marrones, rojizas o de un color más oscuro, tienen una explicación completamente natural. Conocidas como manchas de sangre, estas marcas suelen ser el resultado de una pequeña hemorragia en el tracto reproductivo de la gallina durante la formación del huevo. Así lo cuentan expertos y entidades, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una explicación que también ha llegado a las redes sociales.

En resumen, un vaso sanguíneo se rompe y la sangre oxidada se queda dentro del huevo mientras se va formando. A veces, las manchas también pueden surgir de la descamación de tejidos de la gallina o por partículas de calcio. Este fenómeno es más común de lo que parece, especialmente en gallinas de mayor edad, aunque factores como la alimentación y el estrés también pueden influir en su aparición.

Es importante resaltar que estas manchas no afectan la calidad del huevo ni su seguridad para el consumo. Son inofensivas, y simplemente puedes retirarlas con una cuchara antes de cocinar el huevo. Así que no te preocupes por estas pequeñas marcas, no hay ningún peligro.

Indicios de que un huevo no se puede consumir

Ahora que sabes que las manchas oscuras no son motivo de preocupación, es importante que prestes atención a otros aspectos del huevo que sí podrían indicar que no es seguro para el consumo, más allá de la fecha de caducidad. Presta atención: