El precio de los huevos se dispara: qué está pasando y cuándo podría bajar

Si últimamente has ido al supermercado y te has llevado las manos a la cabeza al ver el precio de los huevos, no estás solo. En apenas unas semanas, su coste ha subido hasta un 25%, afectando especialmente a los tamaños más vendidos, el M y el L. Pero, ¿a qué se debe este encarecimiento? ¿Es algo puntual o estamos ante un nuevo caso como el del aceite de oliva? Hemos hablado con Carlos Franco, experto en optimización de costes en ERA Group, para entender qué está pasando con este alimento básico en tantas cocinas.

De la gripe aviar al bienestar animal

Aunque nos parezca increíble, una de las causas principales del encarecimiento del huevo está al otro lado del Atlántico. La gripe aviar en Estados Unidos ha provocado el sacrificio de cientos de millones de gallinas, reduciendo drásticamente su producción de huevos. Ante esta escasez, EE.UU. ha pedido ayuda a países europeos, entre ellos España, el tercer mayor productor de huevos en Europa. Esto ha generado un aumento de la demanda internacional que ha terminado afectando a los precios en nuestro país.

Huevos | Freepik

A esto se suman otros factores que afectan directamente a los costes de producción. Por un lado, los cambios en la normativa de bienestar animal están obligando a eliminar las jaulas en las granjas, lo que implica una inversión adicional para los productores. Y por otro, el alza en los precios de las materias primas, desde los piensos hasta la energía y el transporte, ha terminado de redondear la ecuación que ha hecho que los precios se disparen en los supermercados.

Carlos Franco lo resume así: "Los productores han tenido que hacer frente a nuevas normativas, mientras que los costes de alimentación y logística siguen en aumento. Todo esto repercute directamente en el precio que paga el consumidor".

La psicosis en los supermercados también influye

Pero hay otro elemento que ha influido en esta escalada de precios: la psicosis colectiva. "Cuando la gente ve en redes sociales que los huevos empiezan a escasear en los supermercados, surge el miedo a quedarse sin ellos y muchos compran más de la cuenta, lo que agrava el problema", explica Franco. Algo similar a lo que ocurrió con el papel higiénico durante la pandemia.

Carlos Franco explica que "los huevos de tamaño M y L, los más accesibles, han sido los más afectados por este fenómeno, mientras que los camperos y ecológicos han experimentado subidas más moderadas: "Estos últimos ya cumplían con los estándares de bienestar animal, por lo que no han tenido que asumir los mismos costes de adaptación. Además, al tener un precio más elevado de base, la variación se nota menos en el ticket de compra".

Cocinar con huevo | Freepik

¿Seguirán subiendo los precios?

La gran pregunta es: ¿bajarán los precios pronto? La respuesta no es sencilla. Según Franco, la llegada de la primavera ayudará a que la producción aumente, lo que podría aliviar la presión sobre el mercado. Sin embargo, la gripe aviar sigue activa en países cercanos como Francia y Portugal, por lo que la incertidumbre continúa.

Lo que está claro es que esta crisis de precios no es un caso aislado. "Vivimos en una nueva normalidad donde los costes de los productos esenciales pueden fluctuar de forma inesperada", señala Franco. Por eso, su recomendación es clara: tanto consumidores como empresas deben estar preparados para gestionar mejor sus gastos y optimizar costes, porque esta no será la última vez que algo así ocurra.