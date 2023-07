¿Es malo para la salud comer patatas cuando les salen brotes?

La patata, es un alimento curioso, ya que, como le puede pasar a la cebolla, no necesita estar bajo tierra para que le nazcan brotes. Cuando estas son almacenadas durante un largo periodo de tiempo estos tallos aparecen, pero esto no implica que no puedan comerse y que haya que tirarlas.

Los brotes que le salen a la patata pueden contener una sustancia tóxica conocida como solanina. La particularidad que tiene esta toxica es que, de ingerir grandes cantidades, puede provocar efectos adversos como nauseas, malestar estomacal, diarrea o dolores de cabeza.

Esta es una de los glicoalcaloides que forman parte de la composición de las patatas, estando recogidas en las partes verdes, las yemas, debajo de la piel y en los propios brotes. Estos tienen la función de proteger a las patatas de las plagas.

Patata cocida | iStock

A pesar de que la intoxicación por solanina es posible, también es muy improbable que suceda. Esto se debe a que la cantidad que hay que consumir para que sea dañino para el organismo es muy alta. Como método de precaución, dado que cada cuerpo puede reaccionar de una forma diferente, sobre todo el de los niños, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recomienda quitar bien las partes de las patatas que tengan brotes antes de consumirlas. También recomienda no consumir aquellas que tengan un sabor amargo para evitar cualquier posibilidad de reacción tóxica.

De la misma manera, también recuerda que con hervirlas o freírlas no es suficiente para eliminar la toxina, por lo que es mejor pelarlas y lavarlas antes de cocinarlas, reduciendo así la presencia de los glicoalcaloides.