Té de hibisco, ideal para el desayuno: estas son sus propiedades medicinales

De la misma forma que cuidamos nuestra salud a través de la alimentación, es decir, de las comidas que hacemos al día, deberíamos también darle la importancia que se merece a las infusiones. Y es aquí donde entra en juego el té de hibisco.

Si alguna vez te has preguntado cuál es ese té que tiene un color rojo intenso y cuáles son sus beneficios, sigue leyendo que te lo explicamos. Las infusiones, al estar elaboradas con ingredientes naturales, no solo son saludables, sino que además pueden combatir con algunas dolencias que padecemos.

El té de hibisco está elaborado a partir de la flor de Jamaica, de ahí su color y su sabor ácido. Durante siglos, esta infusión se ha usado para tratar algunos dolores debido a sus propiedades medicinales. Y es que, es rica en antioxidantes, vitamina C y minerales.

La flor de Jamaica con la que se hace té de hibisco | iStock

Aunque el té de hibisco es diurético y ayuda con el control de peso y para combatir la retención de líquidos, es más conocido por su capacidad para regular la presión arterial. También es capaz de reducir el colesterol por contener antioxidantes, mejorar la digestión y combatir el envejecimiento celular, lo que hace que también se refuerce el sistema inmunológico.

Gracias a la vitamina C que contiene, ayuda a hacer la digestión. Y, aunque mucha gente lo desconoce, también reduce la glucosa en sangre (importante para los diabéticos) y alivia los dolores de la menstruación, ya que regula los niveles de estrógenos.

Té de hibisco | iStock

¿A qué estás esperando para probarlo si no lo has hecho ya? Eso sí, te recomendamos no echarle azúcar, ya que podría anular algunos de los efectos saludables que aporta. Se recomienda tomar el té de hibisco por las mañanas o en las primeras horas del día, pues al tener propiedades diuréticas pueden aumentar tus ganas de ir al baño. Una opción ideal para acompañar al desayuno.