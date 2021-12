Hamburguesas de casi todo para los que no les gusta casi nada

Tanto en casa como con los amigos, siempre hay alguien quisquilloso a la hora de comer. En estos casos, y sobre todo cuando se trata de los peques de la casa, es necesario inventar nuevos platos para que coman lo más variado posible.

Una de las opciones más socorridas son las hamburguesas. Es una de las comidas más consumidas a nivel mundial, tanto es así que solo en Estados Unidos se comen aproximadamente 50 mil millones de hamburguesas al año.

Más allá de las típicas de carne, se pueden preparar con prácticamente cualquier ingrediente. Bien cocinadas, pueden convertirse en unas grandes aliadas en las casas con paladares exigentes.

Te proponemos 5 recetas vistas en las redes que no solo te sacan de un apuro, sino que lo más probable es que se conviertan en un plato imprescindible en cuanto las prepares.

La roja

A muchas personas, las alubias no les parece un plato exquisito. Pero lo cierto es que no hay alimento malo si no recetas inadecuadas. En este caso, la propuesta es una hamburguesa basada en alubias rojas que, junto con el resto de ingredientes, le dan un sabor inigualable a esta legumbre rica en fibras.

Ingredientes:

Alubias rojas

Cebolla morada

Ajo en polvo

Perejil en polvo

Comino

Pimentón de La Vera

Pan rallado

Sal

Aceite de oliva

Pan de brioche (opcional)

Productos para acompañar (opcional): queso, aguacate, tomate, cebolla caramelizada

Preparación:

Lava y escurre un bote de alubias rojas.

Tritura las alubias con la picadora.

Añade media cebolla morada previamente picada.

Agrega las especies: media cucharadita de ajo en polvo, media de perejil, de comino, de pimentón de La Vera, de sal y dos cucharadas de pan rallado.

Mezcla la pasta de alubias con todos los condimentos añadidos hasta obtener una masa homogénea.

Con la ayuda de un molde redondo y papel film, dale forma a las hamburguesas (también puedes hacerlo con las manos si te das traza).

Cocina cada porción en una sartén con un poco de aceite por ambos lados hasta que estén doradas.

Sírvela en pan o en el plato y condimenta la hamburguesa con tus productos favoritos: aguacate, queso, tomate, cebolla caramelizada, salsa (barbacoa, kétchup, mayonesa…).

La max veggie

La receta de esta hamburguesa es ideal cuando tienes invitados en casa. De una sentada tienes una preparación para 6 personas a las que sorprenderás con ese manjar. Es una opción ideal también para los peques a los que les cueste el brócoli y lo garbanzos, puesto que son la base de esta hamburguesa deliciosa.

Ingredientes para 6 hamburguesas:

1 brócoli

1 cebolla

1 bote de garbanzos

Harina de garbanzos

Curry

Pimienta negra

Ajo en polvo

Sal

Aceite de oliva

Productos al gusto para acompañar (opcional): pan, queso, salsas, lechuga, tomate seco...

Preparación:

Trocea un brócoli y una cebolla.

Cocínalos en un recipiente de vapor durante unos 5 minutos. En caso de no tener, puedes sofreír la cebolla en la sartén y hervir el brócoli durante 3-4 minutos.

Echa en la picadora un bote de garbanzos, la cebolla y el brócoli y tritúralo.

Una vez picado, incorpora dos cucharadas de harina de garbanzos, media cucharadita de curry, pimienta negra, ajo en polvo y sal. Intégralo todo.

Deja reposar la mezcla en la nevera durante 30 minutos para que adquiera consistencia y así poder dar forma a las hamburguesas más fácilmente.

Pasada la media hora, damos forma redonda a las hamburguesas y las cocinamos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén doradas.

Acompáñalas con los productos que más te gusten y a disfrutar.

Ni para veggies ni para carnívoros: la crispy de pollo

Aunque a tu peque le guste el pollo, es probable que a menudo se le haga una bola. En ests casos, una hamburguesa bien crujiente va a ser la solución. Una propuesta original a la tradicional hamburguesa de pollo, esta vez elaborada con uno de los cereales más sanos: avena.

Ingredientes:

Pechuga de pollo

Copos de avena

Ajo en polvo

Cebolla en polvo

Pimienta negra

Sal

Huevo

Maicena

Copos de maíz

Aceite de oliva

Opciones de productos para acompañar: pan de cristal, queso, brotes tiernos, tomate, cebolla, pepinillo, mayonesa y tomate seco.

Preparación:

Trocea 250 gr de pechuga de pollo.

Incorpora la pechuga en el recipiente de la picadora y añade 40 gr de copos de avena, una cucharadita de ajo en polvo y de cebolla en polvo, y una pizca de pimienta negra y de sal.

Bate medio huevo y lo añades al recipiente (el otro medio lo reservas).

Con el minipimer, bate todos los productos hasta obtener una pasta.

Divide la pasta en porciones iguales y da forma redonda a las hamburguesas.

En este orden, cubre cada porción con una capa de maicena, con el resto de huevo batido que habíamos reservado y con copos de maíz triturados.

Fríe las hamburguesas en aceite hasta que estén bien doradas y crujientes. Si quieres optar por una opción más sana las puedes hacer en el horno durante 20 minutos a 180º o a la plancha.

Esta hamburguesa combina bien con pan de cristal, queso, brotes tiernos, tomate, cebolla, tomate seco, pepinillo y mayonesa.

Sustitutos proteicos

Las hamburguesas vegetarianas permiten un abanico inmenso de posibilidades porque admiten todo tipo de proteínas vegetales. Así, puedes sustituir el tipo de legumbre de estas recetas por cualquier otra, como las lentejas o los guisantes o por otro producto que contenga proteína vegetal, como por ejemplo, el seitán y el tofu. Estarán igualmente deliciosas. El objetivo es probar hasta conseguir la hamburguesa que haga las delicias de los más quisquillosos de la casa.

