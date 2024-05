Estos son los mejores cereales para el desayuno según la OCU

Un café con leche, una pieza de fruta, un yogur, un bocadillo de pan integral y alguna proteína como huevo, pavo o atún. ¿Suena apetecible y saludable, verdad? Son desayunos habituales en muchos hogares españoles.

Sin embargo, en este listado falta un alimento muy común que ingieren los adultos –y los que no son tanto- a primera hora de la mañana porque piensan que se trata de un desayuno completo y saludable. Se trata de los cereales procesados. Ya sea con leche o con yogur, estos procesados son tan típicos que ni nos planteamos si son recomendables o no.

Pues bien, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha realizado un estudio de más de 90 de estos productos para revisar su información nutricional y comprobar cuáles son los más saludables.

Los cereales procesados son menos saludables de lo que imaginas

Además de cebada, avena o trigo, resulta que entre los ingredientes de los cereales procesados destaca el azúcar, la sal, los aditivos y las grasas. Es decir, que son mucho más procesados de lo que deberían si tenemos en cuenta que se trata de uno de los alimentos básicos que nos ofrece la naturaleza.

Cereales sin azúcar, gracias

El estudio revela que el 81% de los cereales analizados contienen más azúcar del necesario. De hecho, el nivel de contenido en azúcar supera el 20% y la media se sitúa en el 24%, aunque los que más azúcar contienen son los que incorporan miel a la receta.

Los cereales rellenos –de crema de cacao o de leche- superan los niveles de azúcar anteriormente explicados, alcanzando el 28% de media.

Los copos de cereales –estilo corn flakes- son los que la OCU ha comprobado que tienen un menor porcentaje de azúcar, pues solo 3 de los 94 analizados incorporan menos del 5% de azúcar en su composición. Sin embargo, este tipo de cereales se exceden en su contenido en sal.

Top 5 de cereales saludables según la OCU

Aunque parezca mentira, la OCU ha concluido en su estudio que solo merece la pena consumir 5 de los 94 cereales procesados analizados si queremos hacer una ingesta de productos realmente saludables en el desayuno.

Se trata de:

Consum Copos de maíz

Consum copos de avena | Consum.es

Nestlé Cheerios avena

Nestlé Cheerios Avena | Nestlé.es

Carrefour Bio blé soufflé caramélisé

Carrerfour Bio Blé Soufflé Caramélisé | Carrefour.fr

Eliges (IFA) Pétalos de chocolate

Eliges (IFA) Pétalos de chocolate | Carrefour.fr

Kellog’s Rice Krispies

Kellog's Rice Krispies | Carrefour.es

Si nos fijamos en el tipo de cereales, nos damos cuenta de que 4 de los 5 productos son los típicos copos de cereales. Tan solo uno de ellos está relleno.

Aunque la gran mayoría se pueden considerar aceptables, hay productos analizados que la OCU no recomienda su consumo por tener un excesivo aporte de azúcares refinados, sal y grasas saturadas.

Cereales enriquecidos

Recuerda que existen algunos cereales en el mercado que están enriquecidos con vitaminas o minerales. Estos productos tienen un plus en su composición nutricional, pero si contienen un alto nivel de azúcar refinado o grasas saturadas no son más saludables o recomendables que otros que no lleven esos ingredientes en su composición.