Estas son las frutas y verduras más afectadas por pesticidas: ¿las lavas lo suficiente antes de comerlas?

Las frutas y las verduras son alimentos que están muy presentes en nuestra dieta y que son muy buenos para nuestro cuerpo. Sin embargo, suelen pasar desapercibidos los procedimientos a los que se someten para conservar su buen estado. Es habitual que se usen pesticidas para evitar plagas u otro tipo de químicos. Es por ello que es imprescindible lavar las frutas y las verduras antes de comérnoslas, ya que ingerir estos productos puede ser bastante perjudicial para la salud.

En los productos ecológicos, que siguen un tratamiento menos invasivo y más natural, son menos habituales los pesticidas, aunque esto no quiere decir que no se utilicen. Y, aunque son más beneficiosos para la salud y mejores en cuanto al tratamiento que en ellos se sigue, son también más caros, por lo que no están al alcance de todo el mundo.

Verduras | iStock

Por tanto, hay que fijarse bien en los alimentos más baratos y disponibles en cualquier supermercado o frutería, pues en algunos cultivos es habitual utilizar más pesticidas que en otros. Como es el caso de las frutas y verduras de hoja, entre las que se encuentran las judíasverdes, el brócoli, las espinacas, el trigo, los plátanos, los pomelos e, incluso, los champiñones.

Si queremos consumir estos productos de forma segura, debemos lavarlos de una manera determinada. Para ello, tendremos que mantenerlos unos minutos debajo del agua del grifo u, otra opción es meter las piezas en un bol con agua y mezclarlas con una cucharada de bicarbonato de sodio. Así se limpiarán de una forma más profunda y no se correrá ningún tipo de riesgo a la hora de consumirlas.