Esta es la peor sopa que puedes tomar en otoño e invierno, según los expertos

En otoño -y también en invierno- apetecen planes en casa, comidas caseras, juegos de mesa, películas en el sofá y sopas. La sopa es una de las comidas por excelencia cuando las temperaturas son bajas. Y es que, se trata de un plato de cuchara sencillo, que calienta tu cuerpo y que te alimenta. Sin embargo, hay una sopa que según los expertos, deberías evitar.

La realidad es que hay una gran variedad de tipo de sopas. Con fideos, con estrellas, de pollo, de cocido, maravilla… Tienes un abanico extenso para elegir y variar cada día, pero hay una en concreto que los expertos recomiendan no comer bajo ningún concepto, ni en otoño ni en invierno: la sopa de cebolla.

Sopa de cebolla | iStock

Se trata de un plato originario francés en el que se necesita mucha cebolla cortada en juliana que se sofríe en mantequilla. En algunas recetas se recomienda añadir harina para que espese. A continuación, todo se hierve en agua o en caldo de verduras o de carne.

Al servirla, se suele incluir una rebanada de pan y queso rallado, que suele ser emmental o gruyer. Un plato típico en Francia que con el paso de los años se ha ido popularizando también en nuestro país. Pero, ¿por qué se considera la peor sopa que se puede tomar en esta época del año?

Según las declaraciones del nutricionista Michael Lahey a un medio francés, este plato cuenta con ingredientes poco saludables, como el queso o el pan, que elevan el azúcar en sangre y promueven el aumento de antojos.

Lahey no prohibe esta sopa ni mucho menos, pero sí recomienda no consumirla en exceso, además de calificarla como la menos saludable de todas. Considera que hay multitud de tipos de sopa y que se trata de un plato muy fácil de hacer casero, con ingredientes buenos para nuestra salud.

Caldo de sopa | iStock

Pero la sopa de cebolla no es la única que se ha colado en esta particular lista, pues el nutricionista también subraya que cualquier sopa preparada en sobre o en brick debe evitarse. Y es que, aunque parezca que no, son comidas que cuentan con un altísimo porcentaje de sal y que están compuestas por grasas malas. ¿Lo sabías?