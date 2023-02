Consumimos demasiada azúcar y sal, ¿pero cuál es peor?

Siempre estamos defendiendo, unos de nuestros principales activos, la dieta mediterránea, se convierte en una de nuestras principales formas de alimentarnos. Sin embargo, muchas veces no la realizamos como deberíamos o cometemos otra serie de excesos que perjudican nuestra salud.

La dieta mediterránea | Pixabay

Uno de nuestros mayores pecados, que cometemos todos los días, es el uso abusivo tanto de la sal como el azúcar. Estos productos los necesitamos para muchas de las funciones de nuestro organismo, sin embargo, su uso excesivo puede derivarnos en una serie de dificultades que perjudican al correcto funcionamiento y producirnos daños irreparables.

La sal

La sal, en su justa medida, es un elemento fundamental, ya que participa en la regulación de fluidos y la transmisión de impulsos nerviosos. La OMS recomienda una cantidad de 5 gramos diarios, pero consumimos más del doble. Su uso abusivo puede generar hipertensión, mala regulación de los riñones, generar mayor cantidad de estrés y mayor riesgo de problemas cardiovasculares.

El azúcar

Por su parte el azúcar, sirve para la obtención de energía, pero no es un producto tan indispensable como el anterior. La cantidad máxima diaria recomendada es alrededor de 25 gramos, sin embargo, consumimos muchísimo más superando la mayoría de las veces los 100 gramos diarios. El problema se agranda debido a que mucho de este azúcar, está en productos procesados, mucho más perjudiciales, que el azúcar que encontramos en la fruta (fructosa) o en otros alimentos de forma natural. El abuso de este producto puede ocasionar problemas de todo tipo, por ejemplo, higiene bucal, depresión y diabetes.

Tarros de azúcar | Pixabay

La conclusión

La conclusión es que no, ninguno de los dos es peor que el otro, si no, que debemos tener el control, no abusar de ninguno en nuestras comidas y concienciarnos de esto.