¿El azúcar tiene que llevar fecha de caducidad?

Muchos de los productos que podemos encontrar en el supermercado llevan impresa la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente. Antes de comprar hay que fijarse en cuál es esa fecha y planificar bien si consumiremos ese producto los próximos días para evitar que caduque o que se eche a perder.

En cambio, hay otros productos que no es necesario que tengan alguna de estas fechas marcadas en su envase. Tal y como indica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a partir de lo que establecen la Directiva europea 2000/13/CE y el Real Decreto 1334/1999, son estos: "frutas y hortalizas frescas sin procesar, bebidas alcohólicas (como el vino), productos de panadería de consumo inmediato, sal de cocina, vinagres, chucherías, chicles y azúcar".

¿Por qué los paquetes de azúcar no tienen fecha de caducidad?

Centrémonos en este último producto. El azúcar no tiene fecha de caducidad porque no caduca.

Su composición impide la formación de bacterias que lo puedan dañar. Pero aunque puede estar mucho tiempo en buenas condiciones, es recomendable tenerlo bien guardado. Esto es, dentro de un recipiente cerrado herméticamente para aislar el producto de la humedad, del calor y de posibles insectos. O bien, dejar el paquete de azúcar sin abrir, asegurándonos de que no hay ninguna fisura.

¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente?

Muchos pensamos que todas las fechas que están impresas en los productos son la de caducidad cuando en realidad no es así. Además de esta, existe la fecha de consumo preferente, que conlleva una serie de diferencias.

La primera es su definición. La fecha de consumo preferente se refiere hasta qué día nos podemos tomar ese producto con todas sus cualidades. Es decir, si lo consumimos más allá de lo indicado, no estará como el primer día, pero no será malo para nuestra salud, "siempre que se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado", aclara la AESAN.

El arroz, la pasta, los alimentos refrigerados o el chocolate tienen fecha de consumo preferente. Un consejo muy importante es que si quieres consumir un producto más allá de la fecha de consumo, comprueba que está en buen estado (si huele bien y tiene buen gusto) antes de tirarlo.

Por su parte, la fecha de caducidad indica hasta cuándo es seguro consumirlo. La llevan, según la AESAN, "alimentos muy perecederos, como pescado fresco, carne picada fresca, etc.". Por eso, la Agencia de Seguridad Alimentaria advierte que no se tiene que consumir "ningún alimento una vez pasada la fecha de caducidad". Si se opta por congelar el producto antes de que caduque, hay que leer atentamente las instrucciones del envase, así como las instrucciones para conservarlo en la nevera.

¿Cómo puedo diferenciar la fecha de consumo preferente y la de caducidad?

Si la fecha es la de consumo preferente verás que en el envase pone 'Consumir preferentemente antes del…' o 'Consumir preferentemente antes del fin de…' y el día o mes.

En el segundo caso, podrás leer 'Fecha de caducidad…' y la fecha.

