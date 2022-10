Cómo saber si los alimentos congelados se han puesto malos

Seguramente, en nuestro día a día, congelamos la comida para conservarla y consumirla después de un par de días. Sin embargo, tras descongelarlo, no siempre tenemos la certeza de que los alimentos se encuentren en buen estado para ser cocinados y digeridos. Solemos creer que los productos congelados no caducan, pero esto no es así.

Eso sí, aunque el congelador puede ser muy útil para poder conservar la comida, porque ralentiza el proceso de descomposición de los alimentos, debemos tener precaución y siempre descongelarlos antes de la fecha de caducidad. Por ello, te explicaremos cómo saber si le ha cambiado el sabor o si está estropeado o no.

Cómo saber si los productos congelados están estropeado

Para saber si los productos que tenemos guardados en el congelador se han puesto malos debemos tener en cuenta los siguientes consejos:

1. Lo primero que debemos saber es que si un alimento ha sido congelado y descongelado no puede volver a ser guardado en el congelador, por lo que es recomendable consumirlo en su totalidad.

2. Mira el recipiente. Para comprobar las condiciones de un alimento congelado hay que fijarse en primer lugar en su recipiente. Por un lado, debemos revisar la etiqueta del envase, que tiene que estar en buen estado y por otro lado, observar si está congelado en su interior o no.

3. Envase dañado, en caso de que el embalse esté dañado y tenga agujeros son señales de que seguramente esté estropeado, por ello, aconsejamos evitar su consumo.

4. Otra de las formas para poder identificarlo es que tenga una capa de escarcha alrededor, que presente bloques apelmazados o zonas blandas. Esto quiere decir que el producto en algún momento ha sido parcialmente descongelado y después se ha vuelto a congelar. De esta forma, hay que estar atentos por si existe un fallo en el equipo o en la electricidad del electrodoméstico.

Para evitar el consumo de productos estropeados recomendamos conservar siempre la etiqueta de los alimentos, ya que aunque estén congelados no significa que tengan una vida infinita por lo que es muy importante conocer la fecha de caducidad.

