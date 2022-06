Cómo guardar los tomates en la nevera para que duren más

Cada vez encontramos más variedades de tomate durante todo el año, sin embargo, el verano sigue siendo su época de esplendor. Mercados y huertos rebosan de jugosos tomates que ponen a prueba nuestra capacidad de decisión, y no es raro acabar con un exceso en casa. Acertar a la hora de conservarlos es crucial para alargar su vida útil sin que pierdan cualidades.

Aunque nuestro primer gesto es meter los tomates en la nevera en cuanto llegamos a casa tras hacer la compra, en realidad tampoco es lo que más recomendable. Si tienes un pequeño huerto o en algún momento has podido cultivar tomates, aunque no quieras meterlos en la nevera, en ocasiones no queda más remedio.

Esa aversión al frigorífico viene en parte porque las bajas temperaturas pueden matar el sabor y la textura de un buen tomate, no obstante, también pueden ser su salvación. Para saber cuándo hay que guardarlos en la nevera y cuándo no, es preciso comprender qué sucede al refrigerar un tomate, y también conocer un poco más la naturaleza de la hortaliza reina del verano.

La maduración del tomante: la clave

Los tomates siguen madurando después de la recolección, por lo que podemos adquirir tomates que no hayan alcanzado su punto óptimo y dejar que sigan madurando en casa durante un par de días, como ocurre, por ejemplo, con los aguacates.

Si guardamos en la nevera un tomate poco maduro, paralizaremos el proceso y este nunca llegará a su pico máximo de sabor y textura.

Los tomates de mejor calidad y en su mejor momento de maduración sí se benefician de la nevera. Un tomate que ya está maduro continuará madurando hasta pasarse y, eventualmente, pudrirse. Cuando ha alcanzado su punto óptimo, la nevera ralentiza el proceso, manteniendo sus cualidades.

Por otro lado, también existe una forma de almacenarlos en la nevera para que aguanten más. Tendrás que colocarlos en el espacio reservado para las verduras y frutas sin retirarles el rabito verde. Este paso es importante ya que este pedúnculo protege a los tomates de las bacterias y microorganismos que aceleran su deterioro.

