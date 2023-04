¿Cómo se consigue la leche sin lactosa?

La leche de vaca que todos conocemos pasa por un proceso determinado para poder llegar a ser apta para las personas intolerantes a la lactosa. Pero, para entenderlo todo bien desde el principio, lo más importante es empezar por lo básico: ¿qué es la lactosa?

Este término cada vez se repite más en las cafeterías cuando las personas piden su café con leche, y no es más que un tipo de azúcar presente en la leche de la gran mayoría de mamíferos. Concretamente, está compuesta por dos azúcares llamados glucosa y galactosa. El problema es que no todo el mundo absorbe correctamente ambas sustancias. La causante de esta incapacidad es la lactasa.

¿Por qué hay personas que no toleran la lactosa?

La lactasa es una enzima que reside en nuestro intestino delgado y tiene un papel clave en la digestión, pues separa los dos azúcares para que las personas podamos digerirlos bien. Este sería el proceso: cuando la leche llega al intestino, se secreta lactasa, la enzima que rompe la unión de los azúcares y la que nos permite absorber bien el lácteo.

Precisamente, lo que provoca que las personas intolerantes a la lactosa no la dijeran bien es su falta de lactasa o el hecho de tener una cantidad muy escasa de enzima. Es por ese motivo que, si una persona intolerante toma leche de vaca, puede sentir molestias intestinales importantes y digestiones muy incómodas, ya que estas personas solo consiguen absorber y digerir una parte de la lactosa.

Leches sin lactosa: Cómo se produce

Además de las leches vegetales, se ha logrado crear un derivado de la leche apta para personas intolerantes a la lactosa. No es tan complicado como parece: en la forma más común, al lácteo de la vaca se le añade la lactasa. Por este motivo, la enzima encargada de disolver los azúcares está presente en la propia bebida, induciendo la ruptura de la molécula de la lactosa y logrando separar sin problemas la glucosa de la galactosa.

Así pues, hace el mismo trabajo que haría de forma natural un intestino delgado con la enzima, liberando al órgano de hacer ese esfuerzo. Este proceso hace que a las personas intolerantes no se les complique la digestión.

¿Se pierden nutrientes en este proceso?

Si la has probado, probablemente te haya sorprendido su sabor dulce. Eso no significa que la leche sin lactosa contiene más azúcares que el resto de leches, al contrario, lleva la misma cantidad que la leche de vaca. Todo esto está provocado por la separación "industrial" de los azúcares, pues el hecho de estar ya divididos intensifica sus sabores.

Y, en términos de nutrientes, las personas que consumen este tipo de leche siguen ingiriendo la misma cantidad de proteínas y vitaminas que el resto, así como de minerales tan importantes como el calcio.

¿Es bueno tomar leche sin lactosa si no soy intolerante?

Es importante no ver la lactosa como algo malo. De hecho, es una gran fuente de energía, simplemente hay personas que no pueden tolerarla por sí sola y necesitan una ayuda extra. Aunque si no somos intolerantes no supone un riesgo para el organismo, es cierto que si la tomamos con mucha frecuencia podemos llegar a cambiar la forma de trabajar del cuerpo.

Eliminar por completo la ingesta de lactosa y hacerlo además de forma drástica puede provocar que nuestro cuerpo deje de crear lactasa al ver que no la necesitamos. En este sentido, nosotros mismos nos estaríamos provocando la intolerancia a la lactosa, pues si no tomamos productos con esta sustancia durante un tiempo, el cuerpo se acostumbrará.

Por esa razón, si crees que puedes ser intolerante a la lactosa, antes de eliminarla de tu dieta consulta a un especialista.