Cómo comer mandarina sin ensuciarte y otros trucos fáciles de cocina

Hay muchos trucos de cocina que nos ayudan en nuestro día a día dentro de un espacio de nuestro hogar donde pasamos muchas horas. No desperdiciar comida, evitar que caduquen rápido o poder almacenarla alimentos en conversa son algunos de los objetivos entorno a muchos de los consejos que podemos encontrar en internet. Recomendaciones que resultan sencillas, eficaces y rápidas de realizar. Y sin necesidad de comprar nada, se puede hacer con objetos que tenemos en nuestra propia casa.

En este caso, desde Novamas te queremos dar la solución a los clásicos problemas con los cierres de los paquetes de espaguetis, las tortillas de maíz o lograr hacer desaparecer ese fastidioso olor a mandarina que inunda cualquier habitación. A continuación te damos 5 trucos para facilitar tu rutina diaria en la cocina:

Abre fácil

Siempre nos encontramos con la habitual duda de cómo abrir algunos paquetes de ciertos alimentos como, en este caso, los paquetes de espaguetis. Pues bien, este primer truco es muy fácil y rápido de realizar. No necesitas tener tijeras, simplemente hay que coger el paquete y darle un golpe fuerte a la parte inferior sobre una superficie plana. De este modo, los espaguetis perforarán la parte superior del paquete y se abrirá muy fácilmente.

Espaguetis | Pexels

Agua como solución

Las tortillas de maíz son muy propensas a secarse rápidamente si el paquete no se mantiene cerrado o en un sitio fresco, pero eso no significa que tengas que tirarlas cuando se endurezcan. Lo único que debes hacer cuando tienes tortillas de maíz duras es pintarlas con un poco de agua por ambas caras y ponerlas en el microondas hasta que estén secas. Cuando salgan del microondas van a estar como el primer día.

El reconocido e incómodo olor

Existe una cosa sobre las mandarinas que mucha gente no soporta: el olor. Cuando comes una mandarina se te queda el olor en todo el lugar, también en las manos, las uñas y tarda mucho en desaparecer. Un truco para que esto no ocurra es cortar la mandarina por la mitad y abrirla para que los gajos se separen. De este modo, lograrás a evitar que tus manos huelan a mandarina todo el día.

Conserva la comida con una botella

Otro truco que te puede ayudar a la hora de envasar comida para conseguir que no se estropee es el uso de una botella de plástico. Si tenemos comida en una bolsa y está tan llena que no se puede hacer un nudo, recorta la parte superior de una botella de plástico, pásala por la bolsa y cierra con el tapón. De este modo la comida que hay dentro de la bolsa se conservará durante más tiempo.

No malgastes el limón

Por último, si has cortado un limón para extraer zumo, pero solo has utilizado unas gotas y no sabes qué hacer con el resto o cómo guardarlo de un modo que se conserve correctamente sin perder propiedades, lo único que debes hacer es juntar las dos partes del limón y clavar un palillo de brocheta, como si fuese un pinchito, para que quede sujeto. De este modo, se va a poder conservar mejor en el frigorífico.

Limón | Pexels

También existen otros trucos menos usados pero que son de gran ayuda para conservar ciertos productos durante más tiempo y en mejores condiciones.. Consejos que encontramos por las redes sociales y no dejan de sorprendernos. Como el último vídeo viral en TikTok que nos enseña a pelar los dientes de ajo, poniéndolo bajo el filo de un cuchillo y aplastándolo ligeramente con la palma de las manos. Un clásico que los más jóvenes aprenden a través de las plataformas digitales.