Cocinar en el microondas: ¿Es seguro?

El miedo es un poderoso elemento que condiciona sobremanera nuestras acciones u omisiones en el día a día. Y es que pocas cosas provocan que se propague más rápido un rumor, bulo o leyenda que una afirmación basada en el miedo y pocas cosas captan más nuestra atención que una afirmación alarmista. Pero parafraseando a Marie Curie diré que "es hora de que entendamos más, para que podamos temer menos".

En este artículo encontrarás todas las verdades que debes conocer sobre el uso del microondas para cocinar.

¿Es un miedo fundado? ¿Cómo funciona un microondas?

Las ondas del microondas actúan sobre las moléculas polares. Funciona como un "imán". Estas se van alineando al cambiar el sistema positivo y negativo del magnetrón que crea las microondas y las paredes metálicas dentro del electrodoméstico hacen saltar estas ondas.

Los microondas calientan los alimentos haciendo que las moléculas de agua contenidas en los alimentos vibren. Este movimiento generado produce calor, el cual se va transmitiendo a las demás moléculas por contacto.

¿Produce cáncer el microondas?

Las ondas del microondas son similares a las ondas de la radio, pertenecen al tipo de radiación electromagnética no ionizante que no es el tipo de radiación peligrosa.

Los alimentos cocinados en el microondas, además, no retienen radiación después de cocinar. No se vuelven "radioactivos". La Organización Mundial de la Salud (OMS) compara los microondas con el funcionamiento de las bombillas. "Cuando se apaga la bombilla, no queda luz".

La Asociación Española Contra el Cáncer en su documento 'Campos electromagnéticos y cáncer. Preguntas y respuestas' nos recuerda que "no hay pruebas de que la exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes cause directamente daño en las moléculas de los seres vivos, y en particular en su ADN" y que las investigaciones no han mostrado relación entre el uso de microondas y el cáncer.

¿Se conservan los nutrientes cuando se cocina al microondas?

Muchas personas creen que cocinar al microondas destruye los nutrientes contenidos en los alimentos, cuando sucede justamente al contrario.

La cocción en el microondas es una de las técnicas culinarias, junto con la cocción al vapor, que mejor preserva el valor nutricional de los alimentos. Y esto se produce justamente debido a que las cocciones cortas y con poco o nulo contacto con agua son las que menores pérdidas nutricionales producen, como es este caso, donde las cocciones son mucho más rápidas que con otras técnicas culinarias y los alimentos se cocinan con el agua que ya contienen. La cocción al microondas produce menos pérdida de nutrientes que los hervidos, por ejemplo.

¿Implica algún riesgo el uso del microondas?

El principal riesgo real del uso de microondas son las quemaduras que se pueden producir al no calentar de forma homogénea los alimentos, calentar demasiado ciertos recipientes o del vapor que se puede producir al destapar los alimentos cocinados con tapa.

Por último, cabe destacar que si nos preocupa el tema de métodos de cocción y riesgo de cáncer, existen otros métodos de cocción que sí pueden implicar riesgos: como son asar a la brasa (especialmente si el fuego está en contacto con el alimento), ahumar o freíra altas temperaturas, ya que puede generar reacciones químicas en las que se producen aminas heterocíclicas que se pueden relacionar con la incidencia de cáncer. Así que en caso de poner el foco de atención en algún lugar, será más útil ponerlo ahí.

En definitiva, los alimentos cocinados en un horno de microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutricional que los alimentos cocinados en un horno convencional. La principal diferencia entre estos dos métodos de cocción es que la cocción al microondas es mucho más rápida.