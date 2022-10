La bolsa para el microondas con la que harás patatas en menos de cinco minutos

Las patatas son un alimento de lo más versátil, además de su gran variedad, se pueden cocinar de muchas formas, fritas, asadas, cocidas y de las que pueden salir deliciosas recetas, como el puré de patata, las patatas panaderas, la tortilla de patata...

La patata es una gran fuente de hidratos de carbono y almidón, aunque también son ricas en Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B y C, Calcio, Hierro, Magnesio, Fósforo, Potasio y Sodio. Aunque es un alimento que apenas tiene grasa, cuando se cocinan fritas, absorben mucho aceite por lo que se vuelven más grasientas. No obstante, la forma más saludable de cocinar la patata es asada o cocida, ya que apenas se alteran sus propiedades naturales.

Aunque para cocer una patata lo tradicional es meterlas en una olla llena de agua y calentarla hasta el punto de ebullición para su cocción, lo que puede tardar varios minutos existe una forma de 'cocerlas' mucho más rápido en el microondas.

Para cocer una patata en el microondas solo necesitarás envolverla en papel film y calentarla durante al menos 4 minutos, pasado ese tiempo la patata saldrá como si estuviera cocida y muy caliente ¡Ojo al cogerla!

Bolsas para microondas

Otro de los métodos más limpios quizá sea usar una bolsa apta para el microondas.

Usar esta bolsa para cocer patatas también es de lo más sencillo. Solo tendrás que lavar las patatas antes de introducirlas en la bolsa, no hace falta pelarlas, pero si habría que secarlas. Una vez metidas las patatas dentro, introduce la bolsa con la apertura hacia arriba. Eso si, no llenes demasiado la bolsa o puede que el efecto no sea el deseado.

A continuación, solo tendrás que programar el microondas durante 5 minutos. Cuando el tiempo acabe pincha con un tenedor alguna de las patatas para comprobar si efectivamente están ya hechas. Si las patatas son pequeñas, con 4 minutos sería suficiente, si la patata es grande puedes ir sumando algunos minutos hasta dar con el punto de cocción que más te satisfaga. Puede que alguna patata grande necesite hasta 10 minutos para un correcto cocinado en el microondas.

Una vez listas podrás utilizarlas para cualquier receta.

