Zendaya recupera el estilo Old Hollywood en la alfombra roja de los Oscar: todos los detalles de su aplaudido look

Si quedaba alguna duda de que Zendaya es ya un icono de estilo -además de una actriz muy aplaudida y aclamada de la industria hollywoodiense-, lo ha vuelto a confirmar en la alfombra roja de los Oscar. Después de unos meses en los que sus estilismos han copado titulares en cada presentación de Dune 2, la joven de 27 años ha vuelto a deslumbrar con un look digno de unos galardones tan importantes.

Zendaya en los Premios Oscar 2024 | Gtres

Ha sido una de las últimas en llegar, pero la espera ha merecido la pena. Y lo ha hecho con un diseño de Armani Privé, de corte sirena, escote corazón, un solo tirante y de uno de los colores de la temporada: el rosa. Confeccionado en seda, el estilismo llevaba varias palmeras estampadas y bordadas en plateado. Además, ha roto por completo con lo clásico añadiendo una especie de corsé en el mismo tono plateado.

Zendaya en los Premios Oscar 2024 | Gtres

Para completar el look, ha escogido unos pendientes y un brazalete de Bvlgari, y un corte bob que no le podía sentar mejor. Un peinado con la raya a un lado, flequillo con ondas al agua y las puntas ligeramente hacia adentro.

Zendaya en los Premios Oscar 2024 | Gtres

La actriz ha conseguido recuperar la estética Old Hollywood que tanto hemos echado de menos en las alfombras rojas estos últimos años. Y, probablemente, detrás de este look tan aplaudido se encuentre Law Roach, su estilista y la persona que le ha acompañado durante la promoción de su nueva película. Y es que, aunque hace tiempo que se retiró del mundo de la moda, quiso volver de la mano de Zendaya en su última gira; una decisión que no ha sido en vano.