¿Es verdad que hay que ir cambiando de champú cada cierto tiempo?

Si te preocupa el cuidado de tu pelo, es posible que en algún momento te hayan mencionado la importancia de cambiar de champú periódicamente y de combinar productos de calidad profesional con otros de supermercado. Pero, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones?

En NovaMás, nos propusimos investigar este supuesto mito sobre el cuidado del cabello y recurrimos al salón de peluquería Blondie Madrid. Allí, Eu García, estilista especialista en coloración y tratamientos, nos ha confirmado que parte de esta "leyenda" es verdadera.

El pelo se acostumbra

García nos ha epxlicado que cambiar o alternar el champú cada cierto tiempo es bueno "para que el cabello no se acostumbre". Sin embargo, él señala que "no hay verdad alguna en usar un champú caro y otro barato, ya que todo el beneficio que proporciona el champú caro se anula con el uso de otro más económico".

En cambio, lo que sí recomienda el estilista experto en coloración y tratamientos es utilizar un champú con siliconas y otro que no lleve siliconas o sulfatos.

Cómo cuidar bien de tu cabello

Con base en las afirmaciones de Eu, podemos entender que si buscamos un cuidado óptimo para nuestro cabello, debemos invertir en productos de calidad, lo cual implica un gasto económico importante en comparación con los productos equivalentes que se encuentran en el supermercado.

En este sentido, surge la idea de combinar un champú y acondicionador costosos con una mascarilla más económica, o viceversa, para no gastar una cantidad excesiva en la compra total de productos de peluquería.

No obstante, el peluquero de Blondie Madrid señala que si deseamos tener un cabello bien cuidado, es preferible "tenerlo todo que tener algo a medias". Aunque en caso de que nuestras finanzas no lo permitan, recomienda que invirtamos de manera prioritaria en un champú y una mascarilla, "ya que el acondicionador únicamente acondiciona, como la palabra bien dice".

El famoso triple lavado de pelo

Este último año se ha hablado mucho del triple lavado de pelo, lo que asegura una completa eliminación de todos los residuos que se puedan haber acumulado en el cuero cabelludo, ya sea por los propios productos que usamos o por la contaminación de la localidad en la que vivimos.

Aprovechando nuestra conversación con García, hemos querido conocer su opinión al respecto, y él no se posiciona precisamente a favor. Según su punto de vista: "no es necesario realizar un triple lavado de forma habitual. Tal vez podría considerarse en casos específicos, como para eliminar residuos de tratamientos capilares o cuando quedan restos de extensiones, trenzas o rastas. Sin embargo, no es algo que deba hacerse regularmente".