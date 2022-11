¿Tiene el maquillaje fecha de caducidad?

¿Cuántas veces has abierto un producto de cosmética y no lo has vuelto a usar? Seguro que en tu neceser de maquillaje guardas algún producto para alguna "ocasión especial" y no lo sueles usar, pero guardarlos es un error. Aunque parezca una buena idea, para no gastar el producto, el maquillaje también caduca, por lo que, puede ser dañino para la piel y provocar efectos adversos en la dermis

Debes tener cuidado con lo que aplicas sobre tu piel porque si eres estricto con la fecha de caducidad alimentaria también debes serlo con el maquillaje, para poder garantizar la salud del cutis más allá de las cuestiones estéticas. Aunque a primera vista no se aprecia, el maquillaje caducado forma grumos, pequeñas imperfecciones y su textura cambia e incluso a veces hasta su olor se altera.

Neceser de maquillaje | Pexel

Cómo saber si tu maquillaje está caducado

Aunque la fecha de caducidad no aparece de la misma forma que en los alimentos, el maquillaje caduca igual que las cremas, los productos capilares y los medicamentos. Para ello, debes buscar en la etiqueta del producto un símbolo de un bote abierto. Ahí verás un número seguido de la letra M, que indica los meses que el producto aguanta en buen estado después de abrirlo.

Cada cosmético tiene una duración diferente y existen algunos productos que pueden durar incluso años mientras que otros apenas unos meses. Por ejemplo, las cremas hidratantes, los pintalabios y champús tienen una duración de 12 meses. En cambio, las máscaras de pestañas duran menos de un 1 año y las sombras de ojos y polvos como coloretes o bronceadores llegan a los 2 años. Los productos que son de base líquida, como las bases de maquillaje y los correctores, requieren de gran atención y duran aproximadamente 1 año.

Existen productos que no tienen esta indicación, esto no quiere decir que no tienen fecha de caducidad, sino que tienen una duración de hasta 36 meses y aguantan mucho más tiempo abierto que los demás cosméticos. Una vez que pase ese periodo, lo mejor es comprobar que sigue en buen estado antes de usarlo.

De poco sirve tener una rutina de cremas hidratantes y cuidados faciales si no prestamos atención al maquillaje. Por ello, debes seguir las indicaciones y consultar siempre la fecha de caducidad establecida por la empresa fabricante. Por lo que, si prestas atención a la cosmética comenzarás a notar cambios en tu piel a partir de ahora.

