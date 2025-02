Sheila Casas, hasta ella se queda impactada al verse con el pelo liso: "Hacía años que no me veía así"

Sheila Casas ha sorprendido a sus seguidores compartiendo en Instagram su último cambio de look. La hermana de Mario Casas, que suele llevar siempre su melena rizada al natural, ha enseñado que se ha alisado el pelo: "Hacía años que no me veía así".

Historia de @sheilacasas | Instagram

Luego explicó que era una parte del proceso para conseguir el peinado final, un moño desenfadado con mechones sueltos en la parte delantera, un estilo que está muy de moda últimamente.

Historia de @sheilacasas | Instagram

Sheila está viviendo un gran momento a nivel personal. Su relación con Álvaro Muñoz Escassi va viento en popa, y sus muestras de cariño en redes sociales cada vez son más. Hace unos días, Escassi compartió una foto junto a ella con un mensaje muy romántico: "Cada día más hermoso contigo", dejando claro lo feliz que está a su lado.

Al principio, la pareja evitaba confirmar su relación, pero ahora no paran de aparecer juntos y compartir momentos en redes. De hecho, Sheila ya ha presentado a Álvaro a su familia. Según ha contado ella misma, su pareja ya ha tenido un primer encuentro con su círculo más cercano, y aunque solo fue un rato, asegura que hubo muy buena conexión. Sheila contó que con el que mejor se llevó fue con su hermano Mario, incluso confesó que Álvaro estaba un poco nervioso antes del encuentro.

Sheila también aprovechó ese momento para dejar claro que no hay ninguna crisis entre ellos y que no le afectan ni los rumores ni lo que se diga sobre el pasado amoroso de Álvaro.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

Con su relación consolidada y este nuevo look, Sheila Casas está en una etapa muy feliz. Dicen que los cambios de imagen muchas veces marcan el inicio de una nueva etapa, y en su caso, parece que todo va genial. Entre el amor y los cambios de estilo, está claro que Sheila está disfrutando al máximo del momento que está viviendo.