Rosario Mohedano, con el corte de pelo que te quita años de golpe: rubio y con flequillo abierto

Dicen que los cambios de look siempre van acompañados de etapas en la vida. Y Rosario Mohedano está viviendo una muy dulce, disfrutando del tiempo en familia y asistiendo a numerosos eventos. Y es que, como se puede ver en sus redes sociales, está imparable.

Fue en enero de este 2025 cuando la hija de Rosa Benito decidió cortar por lo sano y apostar por una media melena y un flequillo muy favorecedor. Sin embargo, como confesó en su Instagram, tuvo que acudir a su peluquera de confianza para arreglar el "destrozo", optando por un acabado más profesional y un flequillo más pulido.

Sin duda, podríamos decir que este cambio de look es de los más favorecedores que ha lucido. La cantante ha reaparecido ante las cámaras para apoyar a su madre en el estreno de su nueva obra de teatro. Y su look no ha pasado desapercibido. Está espectacular.

Como ha confesado a los micrófonos de Gtres, no podía faltar en este día tan especial junto al resto de su familia. "Nos vamos a reír mucho, porque además veo a gente que hace tiempo que no veo y a mí me encantan esos momentos", confesaba a las puertas del teatro.

Rosario Mohedano en el teatro | Gtres

A lo largo de estos años, Rosario Mohedano ha lucido el pelo de diferentes maneras, aunque siempre con cambios muy sutiles. Pero desde hace unos meses, ha apostado por un tono mucho más rubio, más cortito y un flequillo abierto que no podía sentarle mejor.

Rosario Mohedano en el teatro | Gtres

La forma ideal para peinar este tipo de flequillos es dándole forma con el secador o con la plancha, incidiendo en meter las puntas para dentro para que quede ese efecto curvado. Aunque, sin duda, si algo no falla es el truco de ponerse un rulo durante unos minutos. El resultado es perfecto.

Y, aunque a través de Instagram hemos visto lucirlo abierto o totalmente recogido para atrás en una coleta, sin duda nos quedamos con el resultado de sus últimas imágenes: peinado en forma de cortina y con el resto de pelo recogido en un moño despeinado. ¡Un 10!