Los retoques estéticos que ya no veremos en la alfombra roja de los Oscar

En muchas de las mejores clínicas del mundo —y también aquí en España— llevamos tiempo hablando de un mismo concepto: undetectable aesthetics, o estética indetectable. La idea es sencilla: que nadie pueda señalar qué tratamiento te has hecho, pero que todo el mundo perciba que estás mejor.

Esta filosofía es la que está desplazando a algunos resultados que, hasta hace muy poco, marcaban tendencia.

Por eso siempre insisto en lo mismo: cuidado con seguir modas estéticas que vemos en redes sociales. No es que todas sean malas, es que no siempre son las que tu rostro necesita. Una tendencia puede ser pasajera; tu cara, no.

El adiós a los volúmenes forzados

Durante años, el objetivo en los pómulos era aumentar la proyección para que se marcaran mucho. Sin embargo, cuando se busca volumen en exceso el rostro pierde naturalidad y aparece el conocido pillow face o "cara de almohada".

Hoy muchas pacientes llegan a consulta precisamente para corregir esos excesos. Seguimos aportando volumen, pero con un enfoque diferente: buscar jugosidad y soporte sin alterar las proporciones naturales del rostro, especialmente cuando la persona sonríe.

Con los labios ocurre algo parecido. Hemos pasado de buscar proyecciones extremas —popularizadas por técnicas como los Russian Lips— a priorizar el efecto de hidratación y naturalidad.

Los rellenos siguen utilizándose, pero con productos y volúmenes más adecuados para que el labio se mueva con naturalidad. Si a simple vista se nota que un labio lleva producto, probablemente el resultado no sea el que buscamos.

De la cara "congelada" a la expresión natural

La toxina botulínica tampoco ha desaparecido. Lo que ha cambiado es la forma de utilizarla.

Meg Ryan en la gala de los Oscars 2025 | Gtres

Hace años se buscaba eliminar por completo cualquier arruga en la frente, el entrecejo o las patas de gallo. Hoy el objetivo es diferente: mantener la expresión.

Una toxina bien aplicada no debería paralizar el rostro, sino suavizar los signos de cansancio sin borrar la personalidad facial. La cara tiene que seguir moviéndose.

Contornos menos forzados

Algo similar ocurre con los contornos faciales. Durante un tiempo se popularizaron mandíbulas muy cuadradas o mentones muy proyectados, buscando un efecto muy marcado.

Sin embargo, no todos los rostros admiten ese tipo de estructuras. Cuando se fuerzan demasiado, el resultado puede endurecer las facciones.

La tendencia actual apuesta por suavizar y armonizar, respetando la anatomía de cada rostro en lugar de intentar dibujar rasgos nuevos.

La estrategia detrás de la naturalidad

Aquí está la clave: conseguir un resultado indetectable no significa hacer menos, sino hacerlo mejor.

Lograr que un tratamiento no se note es mucho más complejo que hacer uno evidente. Requiere combinar distintas técnicas, trabajar la calidad de la piel y, sobre todo, planificar los tratamientos con criterio a lo largo del tiempo.

Halle Berry en la gala de los Oscars 2025 | Gtres

Paradójicamente, la naturalidad suele ser el resultado que más experiencia clínica y visión estética exige por parte del profesional.

Una última reflexión

También conviene decir algo con claridad. Muchos de los rostros impecables que veremos en la gala no se consiguen únicamente con medicina estética. Detrás de algunos cambios hay cirugía.

Y no pasa nada por decirlo. Entender qué se puede conseguir con tratamientos médicos y qué requiere un quirófano es parte de tomar decisiones informadas sobre nuestra propia belleza.