¿Quieres un rostro joven e hidratado? Los péptidos de cobre son tu respuesta, además de muy buenos para la piel

A lo mejor nunca has escuchado esta palabra de péptidos y nunca te has parado a pensar qué son y qué beneficios tienen para nuestra piel, pero seguro que más de una vez te lo has aplicado en tu rostro. Los péptidos de cobre son un potente ingrediente de los tratamientos de cosmética, antienvejecimiento y cuidado de la piel. Son pequeñas moléculas formadas por aminoácidos que se combinan con cobre y actúan de múltiples maneras para mejorar la salud y apariencia de la piel.

La presencia de estos ingredientes en cosméticos, ayudan a estimular la producción de colágeno y elastina. Esto hace que nuestra piel mejore en firmeza, densidad y elasticidad de la piel. También facilita la reducción de la aparición de arrugas y líneas finas.

Crema antiarrugas | iStock

Y esto no es todo, ya que promueve la renovación de las células de la piel y la cicatrización de heridas. También, si por algún casual tenemos la piel irritada o enrojecida, puede ayudarnos a bajar la inflamación o hinchazón. Por último, pero no menos importante, los péptidos contribuyen a retener la humedad y mantener la piel hidratada.

Péptidos | iStock

Son muchas las ventajas que nos aportan a nuestra piel. La próxima vez que compres tu crema o sérum de confianza, fíjate si contiene este ingrediente tan beneficioso.