Así es Eva Fernández: La estilista de la reina Letizia

Uno de las cuestiones más comentadas sobre la figura de la reina Letizia, desde que en el año 2005 llegara a la Casa Real, ha sido la elección de su estilismo. Un asunto que ha generado todo tipo de comentarios, provocando que la Reina revisara su armario y terminara realizando una profunda modificación de la línea de moda que hasta entonces había seguido. Y no se trata de algo que haya escondido, la metamorfosis ha sido evidente. Solo hay que echar la mirada atrás.

Ya no viste únicamente de Felipe Varela e incluso, ha dado una oportunidad a las marcas de fuera de España. Sin embargo, aunque la propia Letizia puso interés en mejorar este aspecto, no se trata de un cambio que haya realizado sola. Hay mucho trabajo detrás, pero sobre todo destaca la presencia y trabajo de una importante persona en todo este proceso: Eva Fernández. De hecho, hay un antes y un después tras la incorporación de la estilista a la Casa Real.

Más firmas de moda, numerosos accesorios, nueva paleta de colores, elecciones y apuestas atrevidas o siempre atenta a las últimas tendencias y novedades. La monarca ya nunca volvió a ser la misma. Pero, ¿quién es la estilista que ha convertido a Letizia en un icono de moda?

A la sombra de la reina Letizia

Lo cierto es que poco sabemos de Eva Fernández. No hay imágenes de ella y no hay rastro en Internet desde que pasó a formar parte del equipo profesional de Zarzuela. Al principio puso sus redes sociales en modo privado, pero después se las borró y apenas se ha dejado ver. Desde el año 2015, la estilista siempre ha estado a la sombra y ha intentado que su presencia e influencia no destacara. Es tal su discreción que solo solo existe una foto oficial de las dos juntas durante una recepción en el Palacio Real en el Día de la Hispanidad de 2015.

Eva Fernández el Día de la Hispanidad de 2015 | Gtres

Sin embargo, su labor no ha quedado desapercibida. La estilista leonesa estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de San Pablo CEU para después realizar un curso de Diseño y Moda de IADE. En su lado más personal, se trata de alguien a quien le encanta cuidarse y seguir unos buenos hábitos. Le apasiona el deporte y sigue una alimentación muy sana. Dos vertientes que comparte con la propia Letizia. No obstante, su historia con la realeza comienza hace tan solo ocho años.

Eva Fernández trabajaba para la revista Cosmopolitan y cubrió uno de los tantos eventos a los que solía acudir. Sin embargo, este sería diferente y marcaría el devenir de su futuro profesional. La Reina y ella coincidieron en un showroom de moda, lo que pasó a ser "amor a primera vista". La monarca no dudó en hacerle una oferta para que pasase a formar parte de su equipo. Lógicamente, la leonesa no pudo rechazarla.

La metamorfosis del armario

El cambio es evidente. Quizás no se trata de la modificación de un aspecto en concreto sino de darle la vuelta a un conjunto de ingredientes que han terminado provocando que la reina Letizia sea todo un referente de moda fuera de nuestro territorio. Sin embargo, si tuviéramos que señalar algo que destaca sobre el resto es la mayor variedad de firmas que la monarca viste, tanto nacionales como internacionales.

Ana Locking, Roberto Torretta, Delpozo, Teresa Helbig, Juan Duyos, Lola Li, Cherubina o The 2nd Skin Co. son algunos de los diseñadores españoles que han llegado a los armarios de Zarzuela, pero también algunas extranjeras como Maye y Sandro, Temperley London o Victoria Beckham. Alternativas muy lejanas a Felipe Varela, Hugo Boss, Carolina Herrara o las low cost Zara y Margo que la Reina vestía antes de la llegada de Eva Fernández.

Además, los colores han pasado a no existir. Algo que logra que su silueta no se perdiera, provocando la sensación de que tuviera más edad. Tras 2015, los colores vivos desaparecieron y ahora su cintura se marca para darle un toque más "working". Pero la presencia de Fernández también ha sido un empujón para que la Reina se atreviera con algunas opciones, como los escotes de palabra de honor o las transparencias.

Eva Fernández durante la ceremonia del 31 de octubre de 2023 | Gtres

Detrás de la princesa Leonor

Pero las responsabilidades de Eva Fernández no finalizan con la reina Letizia, también el look de la princesa Leonor tiene como protagonista a la mujer de confianza de la Reina. Desde que los estilos de las dos hermanas, Leonor y Sofía, tomaran caminos distintos, la estilista leonesa ha estado detrás de todos los looks de la futura heredera al trono de España.

No obstante, tampoco lo hace sola. Fernández trabaja mano a mano junto a la peluquera Luz Valero y la maquilladora Natalia Belda. Un tándem que ha logrado que la opinión pública critique menos, valores más y miré con mejores ojos a la Casa Real.