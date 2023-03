¿Por qué tenemos electricidad estática en el pelo?

El fenómeno de la electricidad estática en el cabello puede manifestarse en cualquier lugar y momento. Se produce principalmente en muchas mujeres que, tras lavar, peinar y secar su cabello, este acumula una energía eléctrica. Se trata de algo muy común. Curiosamente, aunque estés recién peinada, si tu melena tiene electricidad estática parece que está alborotada. A continuación, te explicamos las causas que provocan esta situación y te enseñamos varios trucos para evitarlo que te ayudarán a que esta situación molesta desaparezca por completo.

Causas de que el cabello tenga electricidad estática

La electricidad estática en el pelo puede ser un síntoma de que el pelo no está sano y que le falta hidratación. Las personas más propensas a sufrir electricidad en el cabello son aquellas que tienen el cabello fino o muy fino. Además, suele producirse por rozamiento, por ejemplo, a la hora de pasar el cepillo con demasiada fuerza o si después de lavarse el pelo se frota con la toalla.

Otro de los aspectos que puede provocar esta situación es el modo de lavarlo, por lo que lavarlo con frecuencia con champús que contienen demasiados químicos puede generar electricidad estática. Además, ocurre lo mismo cuando se usa con frecuencia el acondicionador.

Cepillado del cabello | iStock

Mantener el pelo cerca de aparatos electrónicos, utilizar tejidos de lana, cepillos y llevar puestos unas suelas de zapatos de goma pueden generar electricidad estática. También recoger el cabello con coleteros puede ser uno de los causantes de producir esta electricidad en el cabello. Por ello, se aconseja usar coleteros de fibras naturales.

Si no estás demasiado hidratado, tu cabello puede volverse frágil, por ello, se aconseja beber suficiente agua diariamente para evitar que las puntas se abran y se quiebre con facilidad. De hecho, en caso contrario, tendrás de forma constante esta aureola de pelo encrespado.

Esto no es todo, ya que existen otras maneras para evitar tener el pelo en estas condiciones. Por un lado, evitando el uso de agua caliente a la hora de lavarlo y, por otro lado, limitando el uso exagerado del secador o las planchas de pelo. Además, no utilices cepillos y peines de plásticos, emplea unos de fibras naturales y de vez en cuando no olvides aplicar mascarillas naturales en tu cabello.