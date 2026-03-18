¿A qué edad aparecen las primeras arrugas? Lo que dicen las expertas para empezar a prevenirlas

La aparición de las primeras arrugas es una de las preocupaciones principales en el mundo de la belleza, especialmente ahora que las redes sociales y el uso de la cámara frontal nos hacen estar más pendientes que nunca de cada pequeño signo de expresión que detectamos en nuestro rostro. Sin embargo, la realidad es que envejecimiento no avisa de repente. Según explica la Dra. Carmen Górriz, subdirectora de la Unidad de Medicina Estética de IMR, "las primeras líneas suelen aparecer entre los 25 y los 30 años".

Al principio, estas marcas son lo que conocemos como arrugas dinámicas, aquellas que solo vemos cuando gesticulamos, como al reírnos o fruncir el ceño. Pero, con el paso del tiempo y la pérdida progresiva de colágeno y elastina, esas líneas acaban marcándose incluso cuando el rostro está en reposo.

Arrugas en la frente | Freepik

La importancia de prevenir

Aunque nos parezca pronto, la verdadera estrategia antiedad comienza mucho antes de que veamos el primer surco en el espejo. El enfoque de la medicina estética ha pasado de ser correctivo a ser preventivo. "La prevención empieza antes de que aparezcan las arrugas visibles. A partir de los 20 o 25 años debería instaurarse una rutina básica", señala la especialista.

Si hubiera que elegir un solo producto para ralentizar los efectos del paso del tiempo en la piel, la Dra. Górriz lo tiene claro: la protección solar diaria es el gesto más eficaz para prevenir el envejecimiento. No se trata solo de genética —que condiciona cómo envejecemos—, sino de estilo de vida. Factores como el tabaco, el estrés, la falta de sueño o la contaminación determinan la velocidad del proceso, pero el sol sigue siendo el principal enemigo externo de nuestra piel.

No todas las pieles necesitan lo mismo

No existe una fórmula universal, ya que cada tipo de piel tiene sus propios tiempos. Las pieles finas y claras suelen ser las primeras en mostrar arrugas, mientras que las pieles seborreicas (más grasas) tienden a presentar menos líneas, aunque sufren más alteraciones en la textura o el tamaño del poro.

El error más común entre los pacientes jóvenes no es empezar tarde a cuidarse, sino empezar mal. Según la doctora, muchos buscan tratamientos médico-estéticos antes de tener una rutina correcta en casa. Los pilares básicos son innegociables: una buena limpieza, hidratación adaptada, antioxidantes (como la Vitamina C) por la mañana y fotoprotección diaria. Por la noche, es el momento de los activos de renovación, como el retinol, que suele introducirse a partir de los 25 o 30 años de forma progresiva.

Skincare | Freepik

¿Cuándo dar el paso a la medicina estética?

Respecto a los tratamientos en clínica, no hay una edad mágica; depende de cada caso en particular. Tiene sentido empezar cuando se observan arrugas dinámicas que persisten o una pérdida de calidad en la piel.

Hoy en día, la tendencia es la naturalidad, por lo que los procedimientos como el láser suave, la radiofrecuencia o neuromoduladores en dosis ajustadas —que buscan mantener la calidad cutánea sin cambiar los rasgos— son los más buscados.

Sobre mitos extendidos como el "baby bótox" o la idea de que la piel se acostumbra a los productos, la Dra. Górriz asegura que "la piel no se acostumbra a activos tópicos ni a tratamientos médicos". Lo importante es que estén bien indicados. En el caso del baby bótox, puede ser útil en pacientes con una gesticulación muy marcada, pero no debe aplicarse de forma sistemática. Como concluye la experta, "la prevención no significa tratar antes, sino tratar mejor y en el momento adecuado".