¿Qué es la ectoína en los cosméticos y por qué es tan útil en verano?

En el ámbito del cuidado de la piel, el verano es una temporada crítica. La exposición al sol, el contacto con la sal del mar y el cloro de las piscinas pueden comprometer la salud de nuestra piel, provocando sequedad, quemaduras y otros daños cutáneos. Aunque la vitamina C y los protectores solares son ampliamente conocidos por sus beneficios, hay otros activos menos populares, pero igualmente eficaces, que deberían estar en nuestro radar. Uno de estos activos es la ectoína, una sustancia especialmente útil durante los meses de verano.

¿Qué es la ectoína?

La ectoína es un aminoácido que se extrae de microorganismos extremófilos, bacterias capaces de sobrevivir en condiciones ambientales extremas, como altas temperaturas, alta salinidad o intensa radiación. Según Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Omorovicza, "la ectoína es muy efectiva para prevenir la degradación de nuestras células, ya que las ayuda a sobrevivir en situaciones de estrés extremo".

Uno de los puntos fuertes de la ectoína es su eficacia en todo tipo de pieles. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, subraya que "las pieles que sufren patologías asociadas a la inflamación, como la rosácea, dermatitis, hipersensibilidad temporal, acné e, incluso, quemaduras solares, se beneficiarán significativamente de las propiedades calmantes de la ectoína". Pero hay muchos más motivos por los que buscar este activo en los cosméticos, especialmente en verano.

Mujer aplicándose un cosmético | Pexels

Por qué es el aliado perfecto en verano

Sus efectos calmantes no son su única bondad. Otra gran ventaja de la ectoína es que "repara y protege la barrera cutánea, que suele estar comprometida durante estos meses", explica Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode. Esto es especialmente útil en la temporada estival, ya que nos exponemos constantemente al sol, el agua del mar y el cloro, lo que nos reseca la piel. Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8, añade que los cosméticos que incluyen este aminoácido entre sus ingredientes "promueven una mejor hidratación de la piel, además de regularla y equilibrarla".

Además, la ectoína actúa como un potente agente antipolución y contra la luz azul, lo cual es especialmente útil para quienes pasan el verano en la ciudad. Marta Agustí, directora de dermocosmética de Boutijour, señala que "ayuda a mantener la microbiota estable y promueve una piel más saludable". En caso de exposición solar prolongada, la ectoína actúa como calmante, antiinflamatorio y renovador, proporcionando alivio en situaciones de quemaduras solares.

No obstante, las expertas como Ferreiro alertan que, aunque la ectoína ofrece protección contra la radiación UV, no se debe prescindir del protector solar. "Juntos son más fuertes, pero no se pueden sustituir el uno por el otro", argumenta.

Ahora ya lo sabes, ¡este verano, no olvides añadir la ectoína a tu rutina de cuidado de la piel!