Lo que NO debes hacer si estás pensando en cortarte el pelo en casa

Cada día que pasa nos volvemos más autónomos y pensamos que podemos hacer todo por nosotros mismos, pero cuando se trata de algo delicado como cortarse el pelo el resultado puede ser una catástrofe.

Las redes sociales están inundadas de vídeos DIY, HUM o HTM y su objetivo no es otro que te ahorres dinero haciendo tú mismo lo que necesites. Hay muchas formas de innovar y las manualidades pueden ser una de ellas, pero cuando se trata de algo irremediable como un cambio de look radical tienes que tener cuidado y pensar si no sería mejor acudir a un profesional.

Consulta sitios especializados

Si has decidido que quieres probar sí o sí que se siente al cortarte el pelo tú mismo lo primero que tienes que hacer es buscar información. Y no, no hablamos de ver cinco vídeos en TikTok, sino de acudir a páginas especializadas en belleza, moda y también cortes de pelo.

Mira las tendencias actuales y piensa en qué corte de pelo te favorece más. Normalmente en estas páginas encontrarás varias guías de cómo tienes que preparar tu pelo antes de cortarlo o qué herramientas tienes que utilizar para que el resultado quede de lo más profesional.

Utiliza las herramientas correctas

Ni para dejarte media melenita ni para repasarte las puntitas, no cualquier tijera sirve. Si no quieres hacerte un destrozo saca de tu cabeza las tijeras de coser, las de oficina y las de la cocina también, ninguna nos vale.

Utiliza siempre herramientas profesionales, puedes comprarlas en tu peluquería de confianza o las puedes encontrar en tiendas online e incluso en supermercados. Si vas a ir a una tienda no especializada en belleza, pregunta antes de gastar un dinero en una herramienta que solo te va a servir para destrozarte aún más la melena.

Prueba antes de arriesgar con algo radical

Es lo último, pero también es muy importante. Si es tu primera vez cortándote el pelo, ni se te ocurra hacerte un cambio radical. Los filtros de TikTok no te van a mostrar el resultado final ni aunque los siguieras a rajatabla.

Comienza por cosas sencillas como, por ejemplo, cortarte un par de dedos las puntas que tengas abiertas. Si lo has conseguido y te gusta el resultado, sigue informándote y aprendiendo y dentro de un tiempo sí que podrás arriesgar un poco más con el corte de pelo que más te guste.

