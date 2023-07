¿Qué cosméticos no deberíamos empezar a usar en nuestra rutina antes de un evento?

Cuando nos preparamos para una ocasión especial, la mayoría de nosotras buscamos salir un poco de nuestra rutina, eligiendo productos que no usamos a diario para que nuestra apariencia destaque más. Aún así, arriesgar con nuevos tonos y texturas nos puede pasar factura.

Si nuestra piel no está acostumbrada a ciertos componentes, la innovación puede provocarnos importantes problemas dermatológicos. Natàlia Farell (@one.mirror.please), maquilladora profesional y estilista nupcial y creadora de One Mirror Please, nos cuenta qué debemos tener en cuenta al usar un cosmético por primera vez.

¿Qué productos de belleza no usar por primera vez antes de un evento?

Principalmente, debemos evitar utilizar cosméticos comedogénicos, productos que puedan ser agresivos o irritantes para nuestra piel y también aquellos que tengan fragancias o ingredientes alergénicos.

También hay que vigilar con la "auto-creación" de rutinas faciales sin consejo profesional, porque quizá desconocemos si podemos mezclar o no ciertos productos e ingredientes en una misma rutina o si estos son aptos para nuestro tipo de piel.

Hay cosméticos que por sí solos pueden ser beneficiosos, pero en combinación con otros pueden ser nocivos. Además, según el tipo de piel en el que los apliquemos, pueden ser contraproducentes.

¿Qué efectos tienen estos productos sobre la piel?

Los productos comedogénicos -cremas, maquillaje, etc- son los que obstruyen los poros y producen imperfecciones e impurezas en la piel, como granitos, puntos negros o espinillas. Por otro lado, los productos agresivos o irritantes pueden dañar la piel y provocar efectos adversos.

Dentro de este grupo encontramos los exfoliantes mecánicos o físicos -contienen gránulos o micropartículas en su textura para retirar las células muertas mediante un masaje con los dedos-, los exfoliantes químicos -contienen ácidos y penetran en capas más profundas de la piel- y los cosméticos con altas concentraciones de ciertos ingredientes, como la niacinamida.

Aun así, las fragancias y los conservantes son los principales causantes de las reacciones alérgicas en la piel, además de otros ingredientes como los sulfatos, algunos ácidos e incluso los retinoides. Cuanto más alta sea la concentración de estos ingredientes, más riesgo de afectación.

¿Por qué deberíamos evitarlos?

Este tipo de cosméticos pueden provocar efectos adversos, reacciones alérgicas y problemas dermatológicos, como dermatitis -la principal consecuencia de una reacción alérgica-, eczemas, urticaria o incluso acné. Los síntomas de alerta ante una reacción son: sensación de calor, enrojecimiento, descamación, irritación, inflamación, presencia de granos o alteraciones en la piel y obstrucción de poros, entre otros.

Aunque este tipo de efectos pueden ser leves y transitorios, es necesario un tiempo de recuperación para volver a tener la piel estabilizada y sin signos visibles de los efectos. Lo más importante antes de comprar o empezar a utilizar un producto es analizar e intentar conocer nuestra piel, tener en cuenta sus características y utilizar solo aquellos productos que sean aptos o específicos para nuestro tipo de piel.

¿Podemos aplicar de golpe un nuevo producto si nunca hemos probado nada igual?

Depende del cosmético o de si sabes que tienes algún tipo de alergia o sensibilidad a ciertos productos e ingredientes. Lo ideal es utilizar cosméticos no comedogénicos e hipoalergénicos para evitar riesgos. También es importante aplicar los productos correctamente, siguiendo las indicaciones del fabricante, en la zona para la que está indicado y en una cantidad adecuada.

En caso de duda, siempre es mejor hacer un pequeño test y probar una pequeña cantidad en el lateral del cuello, debajo de la oreja. Si no sientes nada, puedes usarlo sin problema.

¿Durante cuánto tiempo se recomienda llevar maquillaje?

Mientras los productos de maquillaje sean no comedogénicos, no hay problema en ir todo el día maquillada. Puedes ir refrescando la piel con una bruma hidratante a lo largo del día, e incluso hacer los retoques que consideres sin necesidad de desmaquillar y volver a maquillar. Eso sí, por la noche no podemos irnos a dormir sin desmaquillar, limpiar e hidratar la piel.