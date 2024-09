El príncipe Guillermo cambia de imagen: se deja barba tras sus vacaciones

Los expertos en psicología sostienen que, cuando una persona atraviesa una etapa difícil, un cambio de imagen no es algo casual. Los cambios físicos pueden generar una sensación de empoderamiento, ayudándonos a superar desafíos y a avanzar con mayor confianza. En este contexto, el príncipe Guillermo parece haber adoptado esta filosofía para afrontar con fuerza la nueva temporada de compromisos reales, dejando claro que los problemas de salud en su entorno familiar no afectarán a sus deberes como heredero al trono británico.

La nueva imagen del príncipe Guillermo

Recién llegado de unas merecidas vacaciones de verano con Kate Middleton y sus hijos, el hijo mayor de Carlos III ha retomado su agenda oficial con una visita a la Galería Saatchi de Londres, donde hay una nueva exposición sobre los sintecho llamada Homelessness: Reframed.

Príncipe Guillermo con barba | Gtres

Para la ocasión, Guillermo ha elegido combinar su traje azul oscuro con una camisa azul celeste y una barba corta que le hace lucir una imagen completamente renovada. El príncipe ha apostado por una barba de 3 días para esta vuelta a la rutina, llamando la atención de todos los seguidores de la actualidad de la realeza británica. Acostumbrados a su aspecto siempre recatado, la barba nos hace ver a un Guillermo mucho más informal y rejuvenecido.

Príncipe Guillermo con barba | Gtres

Esta no es la primera vez que el heredero se atreve a dejarse ver sin haber visitado al barbero. En un vídeo que filmaron varios rostros conocidos para los Juegos Olímpicos de París 2024, Guillermo apareció con una barba incipiente y un look deportivo que fue muy comentado. No obstante, en esa ocasión el cambio de imagen se quedó solo en las redes sociales, puesto que después apareció en público perfectamente afeitado.

Y si echamos la vista atrás, podemos encontrar otra ocasión en la que el príncipe Guillermo se decantó por llevar un aspecto más desenfadado. Hablamos de finales de 2008, en concreto, del día de Navidad. En esa celebración, Guillermo lucía una barba aún más larga que la que hemos visto llevar este verano.

Príncipe Guillermo con barba | Gtres

Un aprobado unánime

A juzgar por los comentarios en las redes sociales, los seguidores de los príncipes de Gales están totalmente a favor del nuevo estilo del príncipe Guillermo. En la publicación de Instagram, son muchos los usuarios que destacan lo atractivo que se ve el heredero al trono británico con esa barba corta.