Pintalabios con protección solar que puedes comprar en Amazon

Todos sabemos que antes de exponernos al sol, deberíamos aplicarnos protector solar por todo el cuerpo para evitar dañar nuestra piel. Normalmente, ponemos el foco en la piel de las extremidades y el rostro, pues son las zonas que suelen estar más descubiertas, aunque hay otras partes del cuerpo que también sufren.

Con el sol, el pelo puede llegar a quemarse, debilitándose y perdiendo ese brillo característico. Por eso se recomienda usar protectores térmicos, especialmente en verano. Otra de las zonas que pasa más desapercibida y, por lo tanto, no le damos el trato que se merece son los labios.

Por qué deberías proteger tus labios del sol

Es evidente que no deberíamos dejar un solo hueco sin producto si no queremos perjudicar el estado de nuestra piel, pero es importante tener en cuenta que la piel de los labios es diferente a la del resto del cuerpo. De hecho, este es el motivo principal por el que no nos podemos olvidar de ellos. Su piel es mucho más fina y delgada comparada con la de las extremidades, algo de lo que somos realmente conscientes cuando se cortan en invierno con el frío, por ejemplo.

Además, se trata de una zona en la que la presencia de melanina es muy escasa, por lo que está sumamente desprotegida. Esto provoca que la sobreexposición acelere el envejecimiento. A este problema se suma una mayor deshidratación y la pérdida de colágeno, algo que reduce la elasticidad y fomenta la aparición de arrugas, sobre todo en las comisuras.

Una de las recomendaciones estrella es aplicar protector solar en el labio antes de aplicar cualquier cosmético, aunque si no lo sabías, existen labiales que mezclan ambas funciones.

Labiales con factor solar de venta en Amazon

Deborah Hydracolor SPF25

Podemos decantarnos por una de las diecisiete tonalidades de la firma Deborah Milano. Concretamente, pertenecen a la gama Hydracolor. Lo más tentador es su precio, pues se venden por menos de 10 euros y hay suficientes tonos como para que nos sea sencillo encontrar el que mejor nos siente. Además, tienen una protección SPF 25 y no contienen ni glicerinas ni parabenos. Su aplicación deja un acabado brillante con un toque de color muy favorecedor.

Deborah Hydracolor SPF25 | Amazon

Physicians Formula Murumuru Butter Lip Cream SPF 15

Si buscas un labial que te hidrate bien los labios, la fórmula de Physicians Formula te gustará. Actualmente, solo quedan 5 tonalidades disponibles, como la "Flamingo Pink". En este caso, destaca por la mezcla de mantecas con las que se ha fabricado, algo que hace que sea un labial muy nutritivo. Cuenta con factor SPF 15.

Physicians Formula Murumuru Butter Lip Cream SPF 15 | Amazon

Camaleon Cosmetics Bálsamo labial reparador con color

En el caso de esta firma, encontramos la tonalidad "Brown Sugar", un color muy elegante a caballo entre el marrón y el fucsia. Aplicándolo no solo conseguirás reparar los labios, sino que le darás una fina capa de color que animará tu rostro. De todos, este es el que ofrece una protección solar más alta: SPF 50, haciendo frente a los rayos UVB y UVA. Según indican, está compuesto por ingredientes naturales como la manteca de karité y el aceite de aguacate.

Camaleon Cosmetics Bálsamo labial reparador con color | Amazon

Elisabeth Arden Eight Hour Cream Lip

Y la última opción pertenece a una reconocida marca de cosméticos, Elisabeth Arden, concretamente sigue la fórmula de la famosa y aclamada gama de cremas "Eight Hour Cream". Una de las tonalidades que ofrece es "Berry", una con la que darás un toque rojizo a tu boca, mientras hidratas, suavizas y alisas la piel de los labios. En su caso ofrece SPF 15 y es rico en Vitamina E.