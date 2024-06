LUCE UÑAS PERFECTAS

Uñas perfectas para el verano: cómo conseguir que el pintauñas dure más tiempo

Con la llegada del buen tiempo, los colores llamativos son los protagonistas en las manicuras. Y es que tener unas uñas perfectas contribuye a que tu look luzca más, pero muchas veces el esmalte se descascarilla antes de tiempo y es un fastidio que tu pintauñas no dure días y días. Eso es porque no conoces estos pasos. Sigue los siguientes consejos para conseguir que el esmalte de uñas te dure más tiempo.