Una mujer se ha operado la cara para parecerse a Meghan Markle

La realeza inglesa es muy poderosa y tiene muchos aficionados, pero lo que ha hecho Xochytl Greer ha sido totalmente radical. El diario The Mirror sacó a la luz la historia de la estadounidense que reside en Houston, Texas, que ha revolucionado los medios de comunicación y las redes sociales al revelar su gran transformación con un objetivo muy claro: parecerse a Meghan Markle.

La mujer, de 36 años, se ha sometido a diversas operaciones estéticas que incluyen relleno de labios, rinoplastia, liposucción en abdomen y muslos, levantamiento de pecho, lifting facial y prótesis en la mandíbula.

Ha invertido alrededor de 22.000 euros para conseguir parecerse a su modelo a seguir, la cual considera ser la pura imagen de la elegancia y belleza.

El inicio de todo

Toda su admiración nació hace dos años, cuando dio a luz a su tercera y última hija, Isla. Sufrió depresión postparto y empezó a tener inseguridades con su apariencia física. Ahí es cuando le surgió la idea: buscaba la perfección.

En declaraciones a The Mirror dijo: "siempre he pensado que tiene mucha clase, que es preciosa, como la princesa Grace de Mónaco. La estudié detenidamente por dentro y mi admiración creció". De ahí al bisturí masivo.

Los resultados

Ha admitido estar muy satisfecha con los resultados, aunque no se parezca exactamente a Markle. Sin embargo, dice, ahora tienen muchas similitudes, sobre todo en la nariz. "Cuando me miro en el espejo, estoy feliz de nuevo. Todavía me veo, pero una versión mejor de mí", comenta Xochytl.

Además, su hija mayor afirma que, desde la operación de su madre, la confunden por la calle con la verdadera duquesa de Sussex.

El doctor Franklin Rose, de Utopia Plastic Surgery & Med Spa, es el cirujano responsable de estas intervenciones. Lo escogió ya que es conocido por haber realizado operaciones para que sus pacientes se parezcan a figuras públicas como Melania Trump o Lindsay Lohan.

Una práctica más común de lo que parece

La relevancia mediática de las celebridades hacen despertar la admiración y el respeto de muchas personas. Sin embargo, hay quienes llevan este sentimiento de empatía a extremos casi inentendibles, pues llegan al punto de querer parecerse a sus ídolos hasta en el aspecto físico.

Aunque parezca mentira, son muchas las personas que se han sometido a cirugías y se han gastado fortunas para asemejarse a sus ídolos.

Por ejemplo, uno de los casos más virales fue el de un joven llamado Jordan James Parke que se hizo muy famoso por las múltiples cirugías plásticas a las que se sometió para parecerse físicamente a Kim Kardashian.

Jordan se gastó 150.000 dólares en las intervenciones, que incluyen tatuado de cejas y un aumento de labios que podría ser considerado como una mala praxis, pero que para él le gusta. Ahora, es influencer y se autoproclama el Kim masculino.