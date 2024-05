El importante reto físico al que se ha sometido Sebastián Yatra: el resultado, en la portada de Mens Health

La revista Mens Health ha elegido a Sebastián Yatra, uno de los hombres del momento en el mundo de la música, para someterlo a un reto de entrenamiento físico y dieta estricta y transformar su cuerpo en tan solo tres meses y medio.

Durante este trimestre, el cantante colombiano de 29 años ha sido capaz de combinar decenas de viajes con una rutina estricta y disciplinada supervisada por el director técnico del Reto y experto en fitness, Aarón Santos, y el nutricionista clínico y deportivo en alto rendimiento Roberto Oliver Bolívar.

De este modo, el equipo de la revista ha conseguido "atar en corto una cabeza que tiende a volar" para que se centrase en conseguir unos abdominales de infarto que se estampan en la portada de su último número junto al texto "el reto de ser Yatra".

Así ha sido la dieta y el entrenamiento de Yatra

Como dice la publicación de target masculino, el cantante de Tacones Rojos "ha transformado radicalmente su cuerpo y su nueva versión es la de un auténtico superhéroe de película" y todo esto se ha logrado en un tiempo récord gracias a "mucho entrenamiento de fuerza, cardio y disciplina casi espartana".

Todo este entrenamiento se complementó con una alimentación libre de ultraprocesados y rica en proteínas e hidratos de carbono y grasas de calidad, que le permitió ganar kilos de músculo magro y quemar grasa, para lucir más definido y estar más fuerte y proporcionado.

Como salta a la vista en las dos últimas imágenes del carrusel, el cambio de su físico en tres meses ha sido notorio: "ha perdido 7 kilos, ha rebajado el perímetro del abdomen en 10 centímetros y su perímetro de brazo ha ganado 3 centímetros", explica la revista.

Akureyri, el momento crítico

La transformación de Yatra no ha sido tan fácil como parece; el cantante estuvo en la cuerda floja cuando viajó a Islandia a grabar el videoclip de Akureyri, junto a Aitana. "Ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio".

Pero luego viajó a Nueva York y se dio cuenta de que "o se ponía las pilas de verdad" o la portada "iba a ser un desastre". Spoiler: consiguió volver a encarrilarse y retomar la rutina de entrenamiento, como hemos podido confirmar con la portada que, por cierto, él mismo publicó antes de tiempo después de que se filtrara.

Un cambio de hábitos

Sebastián Yatra, con su simpatía y buen rollo que le caracteriza, aseguró que aceptaba el reto a modo operación bikini, pero ahora que ha conseguido estos resultados tan sorprendentes, asegura que "no se va a autodestruir" y que "va a poner todo por su parte" para cuidar su salud y su cuerpo. Gracias al reto ha aprendido qué cosas no puede comer y en qué momentos puede permitirse ciertas comidas.

Al final, el colombiano ha conseguido unos hábitos saludables que no solo le hacen verse más guapo, sino también sentirse en su mejor momento: "Si me levanto temprano y arranco entrenando, ya tengo energía para salir de una reunión y entrar en otra, para prestar atención y tener ese foco. Tengo más claro que nunca que, si dejo a un lado el cuidarme en lo físico, también dejo de cuidarme en muchas otras cosas".

Sus palabras sobre la incapacidad de ser fiel

Hace unos meses, justo cuando se hizo pública la ruptura entre Sebastián y Aitana, el artista dijo en un podcast lo siguiente: "si tuviese una relación de más de un año, tendría ganas de ser infiel, aunque esté enamorado".

Ahora que supuestamente ha vuelto con la catalana, esas palabras le están persiguiendo y no ha dudado en hablar de ello en la entrevista con Mens Health para retractarse: "Soy una persona que habla mucho. Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor".