Dulceida desvela el truco de su falso corte de pelo: trenzas debajo de extensiones

Hace unos días, Jesús de Paula, el peluquero de confianza de famosas como Ana Polvorosa, Ester Expósito, Eva Longoria y Aitana, publicó un vídeo mostrando un cambio de look de Dulceida. La influencer pasaba de su cabello largo a una media melena con un corte recto hasta los hombros. Los dos jugaron a hacer creer que era real, pero desde NovaMás sospechábamos que podía haber truco a partir de unas pistas que el peluquero había dejado en su post de Instagram.

Siguiendo el juego de María Pombo y Bad Gyal, quienes también nos engañaron hace unas semanas con unos falsos cambios de look, Dulceida optó por un falso corte para la presentación de la nueva temporada de su documental. Ahora, la catalana ha decidido descubrir su truco y explicar la magia que hizo Jesús de Paula.

Horquillas y muchas trenzas

"¡Efectivamente, es mentira!", empieza revelando Dulceida al inicio del vídeo que ha colgado en TikTok. Después de recibir un montón de mensajes comentando lo bien que le quedaba, la creadora de contenido ha explicado finalmente que no ha usado para nada la tijera para crear su nueva imagen: "Me lo ha hecho Jesús, que se lo hizo a María muy parecido, y me lo voy a quitar para que veáis cómo se hace porque yo no sabría hacer un falso corto".

La clave de todo está en las horquillas y en las extensiones. "¡Es muy fuerte!", exclama la catalana antes de enseñar la trampa. Comienza por quitarse las primeras horquillas -de las muchas que van a ir apareciendo- que le sujetan un pequeño moño.

El siguiente paso es quitar las extensiones. Cual mago, Dulceida se va despojando de las diferentes capas de cabello postizo, tantas que ella misma se sorprende: "¡Es fuerte, eh! ¡No me había dado cuenta que me había puesto tantas!". El trabajo es muy elaborado y está tan bien hecho que a veces tiene ciertas dificultades para quitarse las horquillas.

Con su falso cabello en la mano, empieza a verse cómo lo ha hecho Jesús de Paula para esconder a la perfección el real: todo el pelo recogido en trenzas en las que ha ido pegando las extensiones. "Parece fácil pero no lo es", apunta Dulceida sobre el trabajo de su peluquero. La tarea de deshacerlo tampoco es sencilla, como se puede comprobar en el vídeo: "Se me ha complicado aquí un poco".

Durante este proceso, se deja ver una de las consecuencias del posparto, la caída del cabello (el suyo, el real). Aunque en este punto en el que se encuentra ya no es mucho, todavía hay algunos flecos que caen.

Y tras varios minutos, Dulceida vuelve a tener su pelo largo de siempre, pero es posible que este corte sea real en un tiempo: "Es que, por favor, me lo acabaré cortando otra vez, ya lo llevé así", comenta entusiasmada.

Como ella misma recuerda, no es la primera vez que elige un falso corte para asistir a un evento. Lo hizo en la gala de los Goya 2023. En ese caso, lució un corte long bob hasta la clavícula, creado también con extensiones.